FOTO: rīdzinieki bauda silto laiku kafejnīcu āra terasēs

Cilvēki bauda silto laiku āra terasēs
Līdz ar siltā laika iestāšanos Rīgas ielās un laukumos atkal atvērtas restorānu un kafejnīcu āra terases, kuras brīvdienās zibenīgi piepildīja saules izslāpušie rīdzinieki.
Kā novēroja portāls "Jauns.lv", sestdien pilsētnieki un Rīgas viesi izmantoja iespēju izbaudīt lieliskos laikapstākļus. Vecrīgas un centra terases mudžēja no cilvēkiem, kuri nesteidzīgi baudīja pusdienas, malkoja alu vai atspirdzinošus dzērienus un pavadīja laiku dzīvīgās sarunās.
Iepriekš jau vēstīts, ka 14. martā visā valstī labots maksimālās gaisa temperatūras rekords. Siltuma rekords pārspēts visās 25 novērojumu stacijās. Augstākā gaisa temperatūra līdz plkst. 15 bija +17,1 grāds Liepājā.
Šomēnes siltuma rekordi pārspēti jau desmit dienās, kopumā laboti 97 rekordi. Vēl seši siltuma rekordi tika pārspēti 28. februārī.