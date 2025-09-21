Jorkas hercogiene Fērgusone 2011. gada e-pastā bēdīgi slaveno pedofilu Epstīnu nosauca par “augstāko draugu”
Lielbritānijas mediji publicējuši e-pastu, ko, domājams, Jorkas hercogiene Sāra Fērgusone 2011. gadā nosūtījusi bēdīgi slavenajam pedofilam Džefrijam Epstīnam, nodēvējot viņu par savu "augstāko draugu".
Laikraksti ziņo, ka e-pasti Epstīnam tika nosūtīti 2011. gadā, dažas nedēļas pēc tam, kad hercogiene publiski bija distancējusies no seksuālos noziegumos apsūdzētā finansista. Jorkas hercoga prinča Endrū bijušās sievas Sāras mediju pārstāvis norādīja, ka e-pasts "bija rakstīts kā atbilde uz Epstīna draudiem iesūdzēt viņu tiesā par neslavas celšanu".
Jāpiebilst, ka kādā intervijā 2011. gadā hercogiene sacīja, ka viņas saistība ar Epstīnu ir bijusi "milzīga kļūda". Toreiz hercogiene arī solīja, ka viņai vairs nekad nebūs nekāda sakara ar Epstīnu, sakot: "Es stingri nosodu pedofiliju un bērnu seksuālu izmantošanu."
Viņa piebilda: "Es zinu, ka esmu pieļāvusi briesmīgu, briesmīgu kļūdu savos spriedumos. Tas, ko viņš izdarīja, bija nepareizi, un par to viņš pamatoti tika ieslodzīts," tolaik vēstīja Fērgusone.
Tikmēr laikraksti "The Sun" un "Mail on Sunday" neilgi pēc viņas 2011. gada paziņojumiem norādīja, ka hercogiene pēd tam Epstīnam nosūtījusi e-pastu, kurā apgalvojusi, ka "nekad nav viņu nodēvējusi par pedofilu". "Kā jūs zināt, es absolūti attiecībā uz jums nelietoju vārdu, kas sākas ar burtu "P", bet saprotu, ka medijos tika ziņots, ka tā biju teikusi," viņa rakstīja. "Es zinu, ka jūtaties ārkārtīgi vīlies manī. Jūs vienmēr esat bijis uzticams, dāsns un izcils draugs man un manai ģimenei."
Hercogienes pārstāvis sacīja, ka e-pasts tika nosūtīts pēc tam, kad Epstīns bija draudējis iesūdzēt viņu tiesā par neslavas celšanu, un ar e-pasta palīdzību Fērgusone bija centusies pārliecināt viņu to nedarīt. "Hercogiene nožēlo savu saistību ar Epstīnu un domās ir kopā ar viņa upuriem. Tiklīdz viņa uzzināja pret Epstīnu izvirzīto apsūdzību apmēru, viņa ne tikai pārtrauca ar viņu kontaktēties, bet arī publiski nosodīja viņu," norāda Fērgusones pārstāvis.
Viņš piebilda, ka hercogiene kopš tā laika atkārtoti nosodījusi Epstīnu. "Viņa neatkāpjas no visa tā, ko viņa toreiz teica. Medijos publicētais e-pasts Epstīnam tika nosūtīts balstoties padomā, ko hercogiene bija saņēmusi, lai mēģinātu nomierināt Epstīnu un atturētu viņu no savu draudu īstenošanas".
Epstīns, kurš tika notiesāts saksuāliem noziegumiem pret nepilngadīgām meitenēm, tika atrasts miris savā Ņujorkas cietuma kamerā 2019. gadā. Zināms, ka viņš bija draudzīgās attiecībās ar bagātiem un slaveniem cilvēkiem, tai skaitā bijušajiem un esošajiem ASV prezidentiem.