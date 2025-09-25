“Dzēsiet to daļu!” - veca Jorkas hercogienes Fērgusones intervija par naudu atkal nonākusi uzmanības centrā
Pirms vairāk nekā desmit gadiem tapusi intervija ar Jorkas hercogieni Sāru Fērgusoni atkal nonākusi uzmanības centrā.
Šonedēļ Sāra Fergusone atkal nonākusi karalisko ziņu virsrakstos, jo kļuvusi par kārtējā skandāla galveno varoni. Pagājušajā nedēļas nogalē atklājās, ka 65 gadus vecā Jorkas hercogiene 2011. gadā bija sūtījusi e-pastus jau mirušajam notiesātajam pedofilam Džefrijam Epstīnam pēc tam, kad viņš tika atbrīvots no cietuma par noziegumiem pret bērniem.
E-pastos Sāra bija atvainojusies Epstīnam par to, ka viņu iepriekš bija publiski noliegusi un kritizējusi, nosaucot notiesāto pedofilu par savu “augstāko draugu”. Hercogienes pārstāvis vēlāk paziņoja, ka viņa šo e-pastu nosūtījusi tikai tāpēc, ka baidījusies – Epstīns viņu iesūdzēs tiesā par neslavas celšanu.
Šis atklājums Sārai izraisījis zināmu PR krīzi, taču tā nebūt nav pirmā reize, kad viņa nonākusi skandālu centrā. 2010. gadā hercogieni pieķēra video, kurā viņa “News of the World” žurnālistam, kas uzdevās par uzņēmēju, par 500 000 mārciņu piedāvāja piekļuvi savam bijušajam vīram princim Endrjū.
Tas bija liels apkaunojums gan Sārai, gan karaliskajai ģimenei – tik ļoti, ka, kad 2011. gadā intervijā ar “60 Minutes Australia” vadītāju Maiklu Ašeru viņai par to jautāja, Fērgusone dusmās pameta interviju.
Kā ziņo “The Daily Mail”, Sārai tika uzdoti jautājumi par “skaidras naudas par pieeju” skandālu un parādīts videoieraksts, kā rezultātā viņa īslaicīgi pameta interviju. Šajā intervijā Maikls Ašers viņai jautāja: “Vai jūs paņēmāt naudu? Kādā brīdī jūsu priekšā atradās 4000 dolāru skaidrā naudā – vai jūs to paņēmāt?”
Viņa atbildēja: “Pilnīgi noteikti jā, man to iedeva, es to paņēmu mašīnā un uzreiz atdevu atpakaļ.”
Intervētājs pēc tam jautāja, vai viņa naudu atdevusi tikai tad, kad skandāls nācis gaismā. Uz to Sāra sacīja: “Tiklīdz zināju, ka tas ir skandāls, nevis tad, kad tas izcēlās, Maikl. Nemēģiniet mani piemānīt, jo es nespēlēšu šo spēli. Dzēsiet to daļu. Es nevēlos iet šajā virzienā.”
Pēc īsas sarunas ar savu aģentu Fergusone turpināja atbildēt uz jautājumiem, līdz galu galā pameta interviju uz dažām minūtēm. Vēlāk viņa atgriezās.
Atceroties šo interviju, Ašers radio Nova 96.9 raidījumā “Fitzy & Wippa with Kate Ritchie” sacīja: “Un tad notika tas brīdis… viņa piecēlās, un dabūt viņu atpakaļ krēslā bija trakums. Viņa atgriezās un turpināja interviju, bet tad šķita, ka tā jau ir pavisam cita personība.”