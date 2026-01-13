Kādreizējā ballīšu karaliene Nikola Ričija publiski atrāda savu pieaugušo meitu
Sabiedrības dāma Nikola Ričija atzīmējusi savas meitas dzimšanas dienu — un atklāj, ka viņas pusaudze, iespējams, vairs neizmanto vārdu Hārlova.
Pirmdien, 12. janvārī, 44 gadus vecā aktrise savā “Instagram” profilā dalījās ar fotogrāfiju karuseli, atzīmējot meitas 18. dzimšanas dienu. Reti publiskotos attēlos Ričija kopā ar meitu Hārlovu Vinteru Keitu redzama dažādos dzīves posmos — no bērnības līdz pusaudžu gadiem.
“18 gadi kopā ar tevi,” pie fotogrāfijām rakstīja Ričija. Viņas vīrs Džoels Medens ierakstu komentēja ar vārdiem: “Tā ir mana meitene.”
Tomēr fani ātri pamanīja, ka Ričija atzīmējusi kontu ar vārdu Keita — vienu no Hārlovas otrajiem vārdiem. Tas izraisīja spekulācijas, ka pusaudze, iespējams, ikdienā vairs nelieto vārdu Hārlova, bet gan Keita.
“Daudz laimes dzimšanas dienā!? Vai viņa ir mainījusi vārdu?” rakstīja kāds sekotājs. “Paga, vai viņu vairs nesauc Hārlova?” jautāja cits.
Ričija kopā ar “Good Charlotte” solistu Džoelu Medenu audzina divus bērnus — meitu Hārlovu un 16 gadus veco dēlu Sparovu.
Nikola Ričija kļuva plaši pazīstama 2000. gadu sākumā, galvenokārt pateicoties realitātes šovam “The Simple Life”, kur kopā savu draudzeni Parisu Hiltoni tika “iemestas” vienkāršā lauku dzīvē, strādājot fermās, kafejnīcās un citos ikdienišķos darbos. Šovs kļuva par milzīgu hitu un padarīja Ričiju par starptautisku slavenību.
2000. gadu vidū Ričija bieži parādījās tabloīdos ar skandalozu dzīvesveidu, ballītēm un drosmīgu modi.