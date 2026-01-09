Tramps atklāj savu nostāju pret Diddy lūgumu pēc žēlastības
Slavenais mūzikas magnāts Šons "Diddy" Kombs lūdza ASV prezidentu Donaldu Trampu piešķirt žēlastību, lai tiktu atbrīvots no sava cietumsoda.
Kombs, kurš pašlaik izcieš 50 mēnešu cietumsodu Ņūdžersijā, ir pārsūdzējis gan savu notiesāšanu, gan sodu. Lai gan iepriekš Tramps bija norādījis, ka apsvērs iespēju piešķirt žēlastību, atbildot uz jautājumu par Kombsu, tagad viņš apstiprināja, ka neplāno to darīt.
Pārrunās ar "The New York Times" žurnālistiem 79 gadus vecais Tramps saņēma vairākus augsta profila cilvēku vārdus, kuri atrodas cietumā, tostarp 56 gadus vecā mūzikas magnāta vārdu, un tika jautāts, vai viņš apsvērs žēlastības piešķiršanu šiem cilvēkiem. Lai gan Diddy, iespējams, bija rakstījis vēstuli ar lūgumu pēc žēlastības, Tramps apstiprināja, ka viņš neplāno piešķirt Diddy šo žēlastību.
Pēc tam, kad Tramps žurnālistiem teica, ka Kombs "lūdza mani pēc žēlastības... caur vēstuli," prezidents tika jautāts, kad šī komunikācija tika nosūtīta. Tramps atbildēja: "Vai jūs gribētu redzēt šo vēstuli?" taču to neparādīja.
Tramps iepriekš 6. oktobrī žurnālistiem Balto namu bija atklājis, ka "Bad Boy Records" dibinātājs, kurš pārsūdz gan savu sodu, gan notiesāšanu, kamēr viņš izcieš 50 mēnešu cietumsodu Ņūdžersijā, bija lūdzis žēlastību.
Tramps iepriekšējā intervijā atklāja, ka viņam ir pasliktinājušās attiecības ar apsūdzēto reperi, stāstot, ka Kombsa "naidīgie" komentāri Trampa pirmajā prezidentūras termiņā padarījuši "grūtāk" apsvērt žēlastību. "Nu, viņš bija būtībā, pieņemot, pusvainīgs. Es nezinu, ko viņi tur dara, viņš joprojām ir cietumā vai kaut kas tāds," teica Tramps. "Viņš svinēja uzvaru, bet šķiet, tā nebija tik laba uzvara."
Intervijas laikā Tramps sacīja "varbūt..." pirms apstājās un atklāja: "Ziniet, es biju ļoti draudzīgs ar viņu. Mēs labi sapratāmies; šķita, ka viņš ir jauks cilvēks. Es viņu nezināju labi, bet, kad es kandidēju, viņš bija ļoti naidīgs."
Federālais cietumu dienests prognozē, ka Diddy tiks atbrīvots 2028. gada 8. maijā, aptuveni pēc 30 mēnešiem.
Kombss tika notiesāts uz 50 mēnešiem par diviem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu pārvietošanu prostitūcijas nolūkā. Smagākajās apsūdzībās — par seksuālo tirdzniecību un noziedzīgu grupējumu — viņš tika attaisnots, izvairoties no mūža ieslodzījuma.