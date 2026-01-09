Velsas princese Ketrīna atzīmē 44. dzimšanas dienu
Šodien, 9. janvārī, princese Ketrīna tika sveikta ar labiem vēlējumiem sociālajos medijos, tostarp no karaliskās ģimenes locekļiem, atzīmējot savu 44. dzimšanas dienu.
Karalis Čārlzs un karaliene Kamilla vadīja sveicienus ar ierakstu oficiālajā Karaliskās ģimenes “Instagram” kontā: "Novēlam laimīgu dzimšanas dienu Velsas princesei," viņi rakstīja, pievienojot dzimšanas dienas kūkas emocijzīmi un fotogrāfiju, kurā princese Keita smaida.
Ieraksts tika publicēts pēc tam, kad princese Keita dalījās personīgā video “Instagram”, kurā viņa stāstīja par dziedināšanu caur dabu savā īpašajā dienā. Video, nosaukts "Ziema", ir ceturtais — un pēdējais — sērijas "Māte Daba" ieraksts, kuru viņa uzsāka 2025. gadā.
Princis Viljams un princese Keita atsāka karaliskās pienākumus dienu pirms Keitas dzimšanas dienas, apmeklējot Čaringkrosa slimnīcu Londonā, lai veiktu savu pirmo oficiālo pienākumu 2026. gadā. Tur viņi satika personālu un brīvprātīgos, lai pateiktos par viņu darbu, īpaši aizņemtajos ziemas mēnešos.
Bijušais karaliskais sulainais Grants Harolds nesen runāja par to, kā karaliskā ģimene svin savas dzimšanas dienas, norādot uz dažiem dāvanām, kuras princese Keita varētu saņemt šogad.
Harolds atklāja: "Varbūt būs kaut kas mazliet smieklīgs, jo karaliskā ģimene patīk dot smieklīgas dāvanas," vai arī varētu būt kaut kas spīdīgāks. "Ir daži iespējamie dāvanas varianti no Viljama," viņš sacīja. "Tās varētu būt kaut kas saistīts ar rotaslietām, vai arī kaut kas, kas viņai nepieciešams mājām, vai arī jauks abu apvienojums."
Harolds teica, ka karalis Čārlzs un karaliene Kamilla, iespējams, dāvinās princesei Keitai "kopīgu dāvanu, papildus nelielai ballītei vai vakariņām."
"Tā varētu būt mantota dāvana no viņa mātes. Tas varētu būt kaut kas no viņa privātās kolekcijas, ko viņš patīk dot ģimenes locekļiem... lietas, kas ir sentimentālas viņam," viņš skaidroja. "Kad viņš bija Velsas princis, viņš dāvināja lietas ar simboliku uz tām, atkarībā no tā, kam tas bija domāts. Iespējams, ka viņš varētu dot kaut ko tādu. Vai arī tas varētu būt kaut kas no Karaliskās kolekcijas, varbūt kaut kas, kas ir ģimenes dārgums, ko viņš varētu atļauties nodot."
"Jums jāatceras, ka ģimenes mantojumi — daudzas no lietām ir personiski piederīgas karalim, bet dažas no tām nepieder personiski karalim, bet tās ir Karaliskajā kolekcijā. Viņš joprojām varētu dāvināt kaut ko, kas paliek Karaliskajā kolekcijā."
Pagājušais gads bija nozīmīgs Velsas ģimenei, jo princese Keita 2025. gada janvārī paziņoja, ka viņa ir remisijā pēc ārstēšanās no vēža 2024. gadā.
Velsas princese 2024. gada martā paziņoja, ka viņa iziet ārstēšanos no vēža pēc plānotās vēdera ķirurģijas tajā janvārī. Viņa samazināja savus karaliskos pienākumus, lai koncentrētos uz veselību un septembrī 2024. gadā paziņoja, ka ir pabeigusi ķīmijterapiju.
Paziņojot par remisiju, Velsas princese atgriezās pie regulārā karalisko pienākumu grafika. Jūlijā viņa runāja par pielāgošanos "jaunajam normālam" pēc vēža ārstēšanas — un grūtībām, kas saistītas ar līdzsvara atrašanu.