Filma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" kļūst par trešo skatītāko pilnmetrāžas spēlfilmu Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas
Sākoties jaunam gadam, Latvijas skatītāko pilnmetrāžas spēlfilmu tops ir piedzīvojis izmaiņas – filma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" kļuvusi par trešo skatītāko filmu kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, apsteidzot Jāņa Streiča melodrāmu "Likteņdzirnas".
Latvijas skatītāko pilnmetrāžas spēlfilmu TOP 3 šobrīd atrodas divas režisora Dzintara Dreiberga filmas, pirmo vietu saglabājot vēsturiskajai kara drāmai “Dvēseļu putenis”, kam seko režisora Aigara Graubas darbs “Rīgas sargi”.
Filmu “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” noskatījušies jau vairāk nekā 125 000 cilvēku, un tās seansi turpinās gan kinoteātros, gan kultūras centros visā Latvijā.
Režisors Dzintars Dreibergs atzīst: “Latviešu filmai divus mēnešus turēties kinoteātru repertuārā ir īsta privilēģija, kuru mūsu filmēšanas komanda patiesi novērtē. Man silda sirdi, ka tik daudz cilvēku ne tikai noskatās filmu, bet arī turpina sarunāties par mūsu vēsturi, mantojumu un identitāti, kā arī par to, kur un kādi mēs esam šodienas Latvijā.”
Agnese Budovska, kura filmā atveido Dzidru Uztupi-Karamiševu, pauž prieku par filmas skatītājiem reģionos: “Atceros, kā vienā Valmieras radošajā seansā pajautāju, vai kāds ir piedalījies filmas tapšanā. Un bija! Liekas svarīgi, ka tapšanas laikā piedalījušies cilvēki ne tikai no Rīgas, bet no dažādām Latvijas vietām. Šobrīd vēl jo vairāk priecājos, ka filma ir ne tikai piepildījusi lielos kinoteātrus, bet arī atgriezusi kino skatītājus reģionos.”
Filmā piedalās arī Jēkabs Reinis, Evelīna Otto, Artūrs Skrastiņš, Artūrs Smoļjaņinovs, Rēzija Kalniņa, Gatis Gāga un citi Latvijā pazīstami aktieri.
Filma “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” balstīta uz patiesiem notikumiem par sieviešu basketbola komandas TTT izveidi padomju okupācijas gados. Komanda kļuva par pasaules līmeņa fenomenu, 18 reizes izcīnot Eiropas Čempionvienību kausu. Filmas centrā ir TTT pirmās komandas kapteines Dzidras Uztupes-Karamiševas stāsts, kura, dzīvojot aiz padomju dzelzs aizkara, klusībā cerēja satikt kara laikā emigrējušo brāli.
Filma tapusi studijā "Kultfilma". Režisors un producents ir Dzintars Dreibergs, operators – Valdis Celmiņš, komponiste – Lolita Ritmanis, māksliniece – Laura Dišlere, montāžas režisors – Gatis Belogrudovs, skaņu režisors – Aleksandrs Vaicahovskis, kostīmu māksliniece – Sandra Sila, grima māksliniece – Aija Beata Rjabovska, aktieru atlases režisore – Gunita Groša, producentes – Marta Romanova-Jēkabsone, Arta Ģiga, Inga Praņevska, Ilona Bičevska. Izplatītājs – “Baltic Content Media”.
Filma balstīta uz patiesiem notikumiem un atklāj sieviešu basketbola komandas "TTT" izveidošanu padomju varas apstākļos. Kinolentes centrā ir komandas kapteine ...