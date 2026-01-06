Holivudas elegance: spilgtākie “Critics Choice Awards 2026” tērpi
2026. gada balvu sezona ir oficiāli sākusies, un līdz ar to zvaigznes uz sarkanā paklāja demonstrē visu spožumu un glamūru.
“Kas tas vispār ir?” - internets zobojas par “Critics Choice Awards” ēdienu
Pēc 31. ikgadējās “Critics Choice Awards” balvu ceremonijas, kas notika 4. janvārī, sociālajos tīklos valdīja rosība — kaismīgi tika apspriests gan Timotija Šalamē mīļais sveiciens Kailijai Dženerei, gan pasākuma vadītājas Čelsijas Hendleres joki, gan arī pārsteidzoši pieticīgais vakariņu šķīvis.
“New York Times” slejas autors Kails Bjūkenans dalījās ar nelielu ieskatu balvu ceremonijas ēdienā, platformā “X” publicējot fotoattēlu ar tā dēvēto “uzkodu šķīvi”. Ieraksts, kas līdz šī raksta publicēšanas brīdim sasniedzis vairāk nekā 2,8 miljonus skatījumu, izskatījās tā, it kā uz šķīvja būtu vīnogas, sauja krekeru, divas siera šķēles, karote humusa, brusketa un dažas kaltētas aprikozes.
Hello from the Critics Choice Awards and our dinner, this snack plate. Follow along for updates… pic.twitter.com/e5RKwiIdcZ— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 4, 2026
Komentāru sadaļā vairāki “X” lietotāji zobojās par šķīvi, salīdzinot to ar lidmašīnas ēdienu. "Kas tas vispār ir?", "Visi tāpat ir uz "Ozempic", "Es pat varētu pagatavot labāk", "Apkaunojuši" – pausts komentāros.
Pat pašas ceremonijas laikā ēdināšana kļuva par joku objektu. Seriāla “Abbott Elementary” aktrise Dženela Džeimsa, saņemot balvu kā labākā otrā plāna aktrise komēdijseriālā, pajokoja par ēdienu.
“Labākā lieta tajā, ka esi nominēta četras reizes, ir tas, ka es beidzot sapratu — viņi mūs šeit nekad nepabaros. Katru gadu tās būs vīnogas un saldējums, bet šis to visu atsver!” 46 gadus vecā Džeimsa smējās, turot rokās savu balvu.
Savukārt filma “Sinners” ieguva četras balvas, tostarp arī balvu par labāko aktieru atlasi un ansambli — jaunu kategoriju šogad, kas tika piešķirta Fransīnei Meislei. Filmas aktieris Mailss Keitons tika atzīts par labāko jauno aktieri vai aktrisi, Raiens Kūglers ieguva balvu par labāko oriģinālo scenāriju, bet Ludvigs Jēransons — par labāko mūziku.
Aktieru kategorijās Timotē Šalamē tika atzīts par labāko aktieri par lomu filmā “Marty Supreme”, savukārt Džesija Baklija saņēma labākās aktrises balvu par “Hamnet”. Džeikobs Elordi ieguva labākā otrā plāna aktiera balvu par “Frankenstein”, bet Eimija Medigana — labākās otrā plāna aktrises balvu par “Weapons”.
Ierobežota formāta seriālu aktieru kategorijās uzvarēja Sāra Snūka, kā arī Erina Dohertija, Stīvens Greiems un Ouens Kūpers par “Adolescence”, kas saņēma arī balvu kā labākais ierobežota formāta seriāls. Par labāko sarunu šovu tika atzīts “Jimmy Kimmel Live!”.
Drāmas seriālu kategorijās aktieru balvas ieguva Noa Vails un Ketrīna LaNasa par “The Pitt”, Tramels Tilmens par “Severance” un Rija Sīhorna par “Pluribus”.
Balvu kā labākais komēdijseriāls saņēma “The Studio”. Šova aktieri Sets Rogens un Aiks Barinholcs, kā arī Džīna Smārta par “Hacks” un Džanela Džeimsa par “Abbott Elementary” ieguva aktieru balvas komēdijseriālu kategorijās.