FOTO: zvaigžņu parāde “Critics Choice Awards 2026” ceremonijā - spožākie sarkanā paklāja tērpi
2026. gada balvu sezona ir oficiāli sākusies, un līdz ar to zvaigznes uz sarkanā paklāja demonstrē visu spožumu un glamūru.
Svētdien norisinājās “Critics Choice Awards” ceremonija, kurā par labāko filmu tika atzīta “One Battle After Another”, kurā piedalās arī Leonardo Dikaprio. Pols Tomass Andersons par šo filmu saņēma balvu kā labākais režisors.
Savukārt filma “Sinners” ieguva četras balvas, tostarp arī balvu par labāko aktieru atlasi un ansambli — jaunu kategoriju šogad, kas tika piešķirta Fransīnei Meislei. Filmas aktieris Mailss Keitons tika atzīts par labāko jauno aktieri vai aktrisi, Raiens Kūglers ieguva balvu par labāko oriģinālo scenāriju, bet Ludvigs Jēransons — par labāko mūziku.
Aktieru kategorijās Timotē Šalamē tika atzīts par labāko aktieri par lomu filmā “Marty Supreme”, savukārt Džesija Baklija saņēma labākās aktrises balvu par “Hamnet”. Džeikobs Elordi ieguva labākā otrā plāna aktiera balvu par “Frankenstein”, bet Eimija Medigana — labākās otrā plāna aktrises balvu par “Weapons”.
Ierobežota formāta seriālu aktieru kategorijās uzvarēja Sāra Snūka, kā arī Erina Dohertija, Stīvens Greiems un Ouens Kūpers par “Adolescence”, kas saņēma arī balvu kā labākais ierobežota formāta seriāls. Par labāko sarunu šovu tika atzīts “Jimmy Kimmel Live!”.
Drāmas seriālu kategorijās aktieru balvas ieguva Noa Vails un Ketrīna LaNasa par “The Pitt”, Tramels Tilmens par “Severance” un Rija Sīhorna par “Pluribus”.
Balvu kā labākais komēdijseriāls saņēma “The Studio”. Šova aktieri Sets Rogens un Aiks Barinholcs, kā arī Džīna Smārta par “Hacks” un Džanela Džeimsa par “Abbott Elementary” ieguva aktieru balvas komēdijseriālu kategorijās.
31. ikgadējā “Critics Choice Awards” balvu pasniegšanas ceremonija pulcēja tādas zvaigznes kā Ariana Grande, Džesika Bīla, Ella Faninga un daudzus citus Holivudas vadošos aktierus, kas svinēja gada labākās filmas un seriālus.
Lūk, kādos iespaidīgos tērpos zvaigznes mirdzēja uz sarkanā paklāja:
Holivudas elegance: spilgtākie “Critics Choice Awards 2026” tērpi
