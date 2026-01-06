Dusmas, ironija un žults: Donalds Tramps soctīklos ķeras zākāt Džordžu Klūniju
ASV prezidents Donalds Tramps soctīlkos reaģējis kā greizsirdīgs pusaudzis, kad uzzinājis, ka Holivudas aktierim Džordžam Klūnijam un viņa ģimenei piešķirta Francijas pilsonība. Prezidents ar ironiju un personīgiem uzbrukumiem meties kritizēt gan Klūniju, gan Franciju, savukārt aktieris atbildējis ar ne mazāk skarbu politisku zemtekstu.
Aktieris Džordžs Klūnijs norādījis, ka Francija viņa ģimenei sniedz privātumu un labāku dzīvi pēc tam, kad ASV prezidents izsmēja viņam piešķirto Francijas pilsonību. 64 gadus vecais “Oskara” balvas laureāts, viņa sieva Amala Klūnija un pāra abi bērni kļuvuši par Francijas pilsoņiem. Viņi jau daudzus gadus mitinās Francijas dienvidos. Klūnijs uzslavējis Francijas privātuma aizsardzības likumus, kas viņa ģimeni lielā mērā pasargājuši no starptautisko mediju uzmanības, kā arī priecājas par iespēju audzināt bērnus tālu prom no Holivudas rampu gaismām.
Džordžs un Amala Klūniji filmas "The Boys in the Boat" pirmizrādes vakarā Losandželosā
Donalds Tramps, kura administrācija atbalstījusi pret imigrāciju noskaņotas partijas Eiropā, savā sociālajā tīklā “Truth Social” rakstīja, ka Francija ir laipni aicināta uzņemt filmas “Oušena banda” zvaigzni, kurš ir ilggadējs Demokrātu partijas atbalstītājs, ziedotājs un atklāts prezidenta kritiķis.
“Labas ziņas! Džordžs un Amala Klūniji – divi no visu laiku sliktākajiem politiskajiem pareģotājiem – oficiāli kļuvuši par pilsoņiem Francijā, kas diemžēl šobrīd cieš no nopietnām noziedzības problēmām savas absolūti katastrofālās imigrācijas politikas dēļ,” rakstīja Tramps. “Klūnijs politikā guva vairāk publicitātes nekā savās dažās un pilnīgi viduvējās filmās,” piebilda prezidents. “Viņš nemaz nebija kinozvaigzne – vienkārši vidusmēra cilvēks, kurš nemitīgi sūdzējās par veselā saprāta trūkumu politikā.”
Atsaucoties uz ASV Kongresa starpvēlēšanām 3. novembrī, Klūnijs atbildē izdevumam “The Hollywood Reporter” sacīja: “Es pilnībā piekrītu pašreizējam prezidentam. Mums ir jāpadara Amerika atkal dižena. Mēs sāksim novembrī.”
Viens no slavenākajiem pāriem pasaulē - Džordžs un Amala Klūniji
Ziņa par Klūniju ģimenes kļūšanu par Francijas pilsoņiem izskanēja vēl pirms tam, kad no 1. janvāra stājās spēkā stingrākas valodas prasības pilsonības iegūšanai saskaņā ar jaunajiem imigrācijas noteikumiem.
Kāda no Francijas prezidenta Emanuela Makrona valdības jaunākajām amatpersonām arī kritizējusi lēmumu piešķirt pases, norādot, ka populārais Holivudas aktieris runā vājā franču valodā. “Personīgi es saprotu daļas franču sabiedrības sajūtu par dubultstandartiem,” radio “France Info” izteicās jaunākā iekšlietu ministre Marī-Pjēra Vedrana. “Mums jābūt uzmanīgiem attiecībā uz vēstījumu, kādu sūtām.” Viņas tiešais priekšnieks iekšlietu ministrs Lorāns Ninēzs un ārlietu ministrija lēmumu aizstāvēja. Francijas Civilkodeksā noteikts, ka “Francijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, pēc ārlietu ministra ierosinājuma, var piešķirt jebkuram franciski runājošam ārvalstniekam, kurš iesniedzis pieteikumu un ar saviem izcilajiem nopelniem veicina Francijas ietekmi un tās starptautisko ekonomisko attiecību labklājību”.
Džordža Klūnija sieva Amala Klūnija ar gadu vecajiem dvīņiem: meitu Ellu un dēlu Aleksandru.
Saskaņā ar jaunajiem imigrācijas noteikumiem pretendentiem būs jāuzrāda apliecība par franču valodas zināšanu līmeni, kas ļautu iestāties Francijas universitātē, kā arī jānokārto pilsoniskās zināšanas pārbaude. Tomēr Klūnijs pats atzinis, ka viņa franču valoda joprojām ir vāja. “Man patīk franču kultūra un jūsu valoda, pat ja pēc 400 mācību dienām es tajā joprojām neesmu labs,” aktieris angļu mēlē atzina “RTL Radio” sniegtajā intervijā aizvadītā gada decembrī. Viņa sieva, starptautiski atzītā cilvēktiesību advokāte ar Lielbritānijas un Libānas pilsonību, franču valodā runā tekoši.
2021. gadā Klūnijs iegādājās īpašumu “Domaine du Canadel” – bijušo vīna darītavu netālu no Provansas pilsētas Brinjolas. Viņš sacīja, ka tieši tur viņa ģimene jūtas “vislaimīgāk”.
Iekšlietu ministrs Ninēzs norādīja, ka ir “ļoti priecīgs”, ka aktieris ar ģimeni kļuvis par Francijas pilsoņiem, uzsverot, ka valstij paveicies viņus iegūt. Francijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka pasu piešķiršana Klūnijiem “atbilst likumā noteiktajiem naturalizācijas nosacījumiem” un ka process bijis stingrs – ietverot drošības pārbaudes, oficiālas intervijas prefektūrā un valsts nodevu samaksu. Klūniji “ar saviem izcilajiem nopelniem veicina Francijas starptautisko ietekmi un kultūras prestižu”, īpaši pateicoties aktiera darbībai kino industrijā, piebilda ministrija, uzsverot, ka tas “palīdz uzturēt un stiprināt Francijas pozīcijas šajā būtiskajā ekonomikas nozarē”. Amala Klūnija ir “atzīta juriste”, kura “regulāri sadarbojas ar Francijā bāzētām akadēmiskām institūcijām un starptautiskām organizācijām”, piebilda ministrija.
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas datiem 2024. gadā Francijas pilsonību ar dekrētu ieguva aptuveni 48 800 cilvēku. Klūnijs nav vienīgais, kurš vēlas Francijas pasi – Holivudas režisors Džims Džārmušs arī nesen paziņoja, ka iesniedzis pieteikumu. Viņš paskaidroja Francijas radio, ka vēlas “vietu, uz kuru varētu aizbēgt no Amerikas Savienotajām Valstīm”, režisora teikto citē izdevums “The Guardian”.