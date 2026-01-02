FOTO: Andželīna Džolija apmeklē Gazas joslas robežpunktu Rafahā

Andželīna Džolija apmeklē Gazas joslas robežpunktu Rafahā
Amerikāņu kinoaktrise Andželīna Džolija piektdien apmeklēja Gazas joslas un Ēģiptes Rafahas robežšķērsošanas punktu Ēģiptes pusē, kur viņa runāja ar Sarkanā Pusmēness darbiniekiem un kravas automašīnu vadītājiem, kas pārvadā humāno palīdzību, no notikuma vietas vēsta ziņu aģentūras AFP žurnālisti.
Džoliju pavadīja amerikāņu delegācija un sveica amatpersonas.
Kā sacīja aktrise, viņai ir "liels gods" tikties ar palīdzības misijas brīvprātīgajiem.
Kāds Sarkanā Pusmēness brīvprātīgais Oskara balvas laureātei pastāstīja, ka pie robežpunkta "gaida tūkstošiem palīdzības kravas automašīnu".
Kā vēsta vietējie mediji, aktrise un bijusī ANO bēgļu aģentūras īpašā sūtne ieradusies vizītē, lai iepazītos ar ievainoto palestīniešu stāvokli, kas ir pārvesti uz Ēģipti, un lai iepazītos ar situāciju ap Gazas joslas palīdzības piegādēm.
Saskaņā ar Gazas joslā kopš oktobra spēkā esošo pamieru Rafahas robežpunkta darbība bija jāatsāk, taču tas joprojām ir slēgts.
Piektdien kopīgā paziņojumā Ēģipte un vēl sešas valstis, arī Saūda Arābija, "mudināja starptautisko sabiedrību vērst spiedienu uz Izraēlu kā okupācijas varu, lai tā nekavējoties atceļ ierobežojumus, kas attiecas uz svarīgāko preču ievešanu un izplatīšanu" Gazas joslā.
Decembra sākumā Izraēla paziņoja, ka Rafahas robežpunkts tiks atvērts tikai tiem, kas vēlas Gazas joslu pamest.
Kaira nekavējoties noliedza, ka būtu piekritusi šim solim.
Džolija 2022. gada beigās atkāpās no ANO bēgļu aģentūras īpašās sūtnes amata, sakot, ka vēlas strādāt pie plašākiem humānās palīdzības centieniem.