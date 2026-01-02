Pēc viltus plakāta saceltās ažiotāžas top filmas "Jaukā sieviete" turpinājuma scenārijs
Iepriecinoša ziņa visiem romantiskās komēdijas “Jaukā sieviete” faniem. Džūlija Robertsa un Ričards Gīrs ir gatavi atgriezties ekranizējuma turpinājumā pēc 35 gadiem!
Filmas “Jaukā sieviete” (“Pretty Woman”) turpinājums beidzot nonācis izstrādes stadijā pēc tam, kad šī gada sākumā sabiedrībā plašu rezonansi izraisīja viltots, ar mākslīgā intelekta palīdzību radīts plakāts.
Tiek ziņots, ka Džūlija Robertsa un Ričards Gīrs ir gatavi pēc 35 gadiem vēlreiz iejusties savās ikoniskajās lomās, kas viņiem atnesa skatītāju mīlestību visā pasaulē. Interese par 1990. gadā tapušās filmas turpinājumu parādījās vasarā, kad internetā sāka cirkulēt viltots plakāts. Lai gan ziņa par iespējamu turpinājumu tika ātri noliegta, sabiedrības reakcija pamudināja sākotnēji skeptiski noskaņotos aktierus – 58 gadus veco Robertsu un 76 gadus veco Gīru – uzsākt “detalizētas sarunas” ar studijas “Disney” vadību, vēsta izdevums “The Mirror”.
Džūlija Robertsa 1990. izdotajā filmā „Jaukā sieviete”
“Līgumi vēl nav parakstīti, taču tiek strādāts pie scenārija sākotnējās versijas, un, ja neradīsies neparedzēti šķēršļi, gan Ričards, gan Džūlija ir gatavi piedalīties,” izdevumam atklājis kāds informēts avots, piebilstot: “Šķiet, ka “Jaukā sieviete 2” patiešām taps.”
Oriģinālā filma, kas uz ekrāniem iznāca pirms 35 gadiem, joprojām tiek uzskatīta par vienu no Holivudas iemīļotākajiem mīlas stāstiem. Toreiz Džūlijai Robertsei bija vien 22 gadi, kad viņa atveidoja Vivjenu Vordu, kura savaldzināja Ričarda Gīra atveidoto miljardieri Edvardu Lūisu.
Filmas sižets vēstīja par Edvardu, kurš nolīgst Vivjenu, lai pavadītu viņu sabiedriskos pasākumos, taču vienošanās pamazām pāraug daudz dziļākās un patiesākās jūtās.
Nesenā informācija iezīmē jaunu pavērsienu Robertsas iepriekš paustajā skepsē. 2019. gadā intervijā izdevumam “The Guardian” viņa sacīja: “Es nedomāju, ka šādu filmu mūsdienās vairs varētu uzņemt, vai ne? Tur ir daudz aspektu, kuros varētu atrast trūkumus, taču tas nemazina cilvēku spēju to baudīt.”
23 fakti, ko jūs vēl nezinājāt par filmu "Jaukā sieviete"
Arī aktieru atlase sākotnēji varēja izskatīties pavisam citādi. Edvarda lomai tika apsvērti Šons Konerijs, Als Pačīno un Bērts Reinoldss. Pačīno vēlāk atzina, ka juties “nepiemērots šai lomai”, savukārt Reinoldss reiz drūmi pajokoja, ka no piedāvājuma atteicies “tāpēc, ka esmu muļķis”.
Runājot par Vivjenas nākotni, Robertsa 2023. gadā sniedza tumši ironisku skatījumu: “Es domāju, ka Edvards mierīgi aizgāja miegā sirdslēkmes dēļ, smaidot. Un tagad Vivjena vada viņa biznesu.”