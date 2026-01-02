"Stranger Things" zvaigznes Millijas Bobijas Braunas rokas trauma uzkurina spekulācijas par viņas laulību ar Džona Bon Džovi dēlu
Aktrise Millija Bobija Brauna apprecējās ar Džeiku Bondžovi 2024. gada maijā. Pāra romantiskās attiecības aizsākās 2021. gadā, kad Millija bija vien 17 gadus veca, bet Džeikam bija 19.
Aktrise Millija Bobija Brauna pirms seriāla “Stranger Things” noslēguma piedzīvojusi rokas savainojumu. Trauma izpelnījusies plašu uzmanību un izraisījusi spekulācijas fanu vidū tīmeklī, daudziem to saistot ar viņas laulību ar Džeiku Bondžovi.
Millija Bobija Brauna un Džeiks Bondžovi
Savainojuma dēļ aktrise nevarēja ierasties klātienē raidījumā “Good Morning America”, tā vietā pieslēdzoties attālināti - pēc kritiena, kura rezultātā viņas roka ievietota slingā.
Notikušais izraisīja fanu teoriju vilni par Braunas personīgo dzīvi, īpaši par viņas attiecībām ar vīru Džeiku Bondžovi. Daļa fanu pieļāva, ka Džeiks, iespējams, ierobežo Millijas kontaktus ar draugiem un bijušajiem kolēģiem, izraisot pretrunīgus vērtējumus.
“Neviens no aktieru sastāva nevēlējās fotografēties ar Džeiku “afterparty” ballītē,” apgalvoja kāds fans. Cits rakstīja: “Savtīgs, prasīgs un par sevi nepārliecināts.” Vēl kāds piebilda: “Ceru, ka Millija to redzēs un iesūdzēs par morālo kaitējumu.”
Neraugoties uz šiem apvainojumiem, Brauna ir saglabājusi ciešas attiecības ar “Stranger Things” aktieru komandu, tostarp Seidiju Sinku, Kalebu Maklāflinu, Finnu Volfhardu, Džo Kīriju, Geivinu Mataraco un Nou Šnapu.