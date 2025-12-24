“Stranger Things” kļuvusi par visu laiku populārāko seriālu “Netflix” vēsturē
Skatoties uz statistiku, tā vien gribas pajautāt – kurš gan vēl nav paspējis noskatīties “Netflix” seriālu “Stranger Things”?
Žurnāls "Variety" ziņo, ka kopējais skatījumu skaits pārsniedzis 1,2 miljardus, padarot to par skatītāko seriālu straumēšanas platformas vēsturē. Tas pat ir apsteidzis iepriekš populāros seriālus, kā “Wednesday” un “Squid Game”, kuru sezonu skatījumu skaits pārsniedz “Stranger Things” ceturtās sezonas kopējo skatījumu apjomu. Šī sezona iznāca 2022. gadā, taču joprojām ieņem otro vietu “Netflix” populārāko angļu valodā veidoto seriālu sarakstā.
Par skatītāko ainu seriāla vēsturē kļuvusi epizode no ceturtās sezonas septītās sērijas, kurā Nensija (Natālija Daiere) Veknas (Džeimijs Kempbels Bauers) ietekmē nonāk transā. Otrajā vietā ierindojusies aina no trešās sezonas astotās sērijas, kurā Dastins (Geitens Mataraco) un Sjūzija (Gabriella Pizzolo) dzied dziesmu no filmas “NeverEnding Story” (“Bezgalīgais stāsts”).
Seriāla “Stranger Things” piektā un noslēdzošā sezona ir sadalīta trīs daļās. Pirmās četras sērijas iznāca novembra beigās un 25 dienu laikā sasniedza 102,6 miljonus skatījumu, kā arī kļuva par skatītāko “Netflix” projektu 90 no 93 valstīm, kurās pieejams straumēšanas pakalpojums.
Nākamās trīs piektās sezonas sērijas būs pieejamas 25. decembrī, bet noslēdzošā epizode iznāks 31. decembrī.
Par seriālu
"Stranger Things" ir amerikāņu zinātniskās fantastikas seriāls, kura autori ir brāļi Daferi (The Duffer Brothers). Seriāls kopš 2016. gada 15. jūlija tiek pārraidīts "Netflix". Seriāls norisinās 1980. gados. Stāsts ir par izdomātas mazpilsētas Hokinsas (Indiana) iedzīvotājiem pēc tam, kad jauna meitene ar psihokinētiskām spējām, vārdā Eleven, atver vārtus starp Zemi un naidīgu alternatīvu dimensiju, kas pazīstama kā "Upside Down", netālu no iestādes, kas eksperimintē uz cilvēkiem.