“Stranger Things” skandāls: Millija Bobija Brauna apsūdz Deividu Hārboru par uzmākšanos
Amerikāņu aktieris Deivids Hārbors saskāries ar iekšēju izmeklēšanu pēc tam, kad britu aktrise Millija Bobija Brauna it kā iesniegusi sūdzību par viņa izturēšanos pret viņu pirms “Netflix” hita seriāla “Stranger things” pēdējās sezonas filmēšanas.
Saskaņā ar ziņoto, filmēšanas laikā Braunai blakus bijis personīgais pārstāvis, jo pret Hārbora iesniegtas vairākas lappuses ar apsūdzībām – aktieris seriālā atveido viņas audžutēvu.
Tomēr dažas nedēļas pirms apsūdzību parādīšanās Hārbors intervijā "Esquire Spain" stāstīja par savu “tēvišķo attieksmi” pret jaunākajiem aktieriem un to, kādu padomu viņš viņiem devis. “Viņi visi ir diezgan labi bērni,” aktieris teica, runājot par Milliju (21), Finu Volfhārdu (22), Noa Šnappu (21), Keilebu Maklaflinu (24), Seidiju Sinku (23) un Geitenu Mataraco (23).
Savā padomā viņš uzsvēra: “Viena no lietām, pie kā man šajā biznesā jāturas, ir pašas mākslas būtība.” Viņš turpināja: “Vienīgā lieta, ko tu vari patiešām kontrolēt, ir tava kaislība uz stāstīšanu, uz mākslu, uz savu balsi.”
Hārbors piebilda, ka agrīna slava var būt ļoti aizraujoša, taču aicināja jaunos kolēģus koncentrēties uz mākslu. “Man būtu brīnišķīgi redzēt Geitenu [Mataraco], kurš 70 gadu vecumā spēlē karali Līru. Es ceru, ka viņiem būs šādas karjeras,” viņš sacīja.
Vēlāk Daily Mail atklāja, ka Millija Bobija Brauna it kā apsūdzējusi Hārboru par “apcelšanu un uzmākšanos” filmēšanas laikā. Daily Mail avots norādīja, ka “Netflix” iekšēji nekomentēs izmeklēšanu, bet tas, ka uzņēmums to nav noliedzis, runā pats par sevi.
Tāpat avots piebilda: “"Stranger Things" palīdzēja "Netflix’" kļūt par globālu platformu. Miljoniem fanu visā pasaulē gaida finālu — neviens nevēlas, lai šo uzmanību aizēnotu privātās drāmas.”
Sērijas piektā un noslēdzošā sezona tiks daļēji izrādīta 26. novembrī, un tiek prognozēts, ka seriālā noslēdzošā sezona kļūs par lielu notikumu.