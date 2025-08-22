Džons Bon Džovi kļuvis par vectētiņu, un vedekla - "Stranger Things" zvaigzne Millija Bobija Brauna - par godu tam grib noskūt matus
Populārās amerikāņu rokgrupas “Bon Jovi” līderis Džons Bon Džovi (63) kļuvis par vectētiņu. Viņu opapa godā iecēlis dēls Džeiks Bondžovi (23) un viņa sieva aktrise Millija Bobija Brauna (21).
Millija Bobija Brauna, kuru sabiedrība vislabāk pazīst pēc lomas seriālā "Stranger Things", un rokgrupas “Bon Jovi” mūziķa Džona Bon Džovi dēls Džeiks Bondžovi paziņojuši, ka ir kļuvuši par vecākiem savam pirmajam bērnam. Pāra ģimenē ienākusi meitiņa.
Millija Bobija Brauna un Džeiks Bondžovi
Aktrise ar priecīgo ziņu dalījās savā “Instagram” lapā. Viņa saviem sekotājiem pavēstīja: "Šovasar mēs sagaidījām savu jauko meitiņu, kuru adoptējām."
“Mēs esam ārkārtīgi priecīgi sākt šo jauno skaisto vecāku dzīves posmu mierā un privātumā,” rakstīja jaunā māmiņa, savu vēstījumu noslēdzot ar vārdiem: “Un tad mēs esam trīs.”
21 gadu vecā Millija apprecējās ar Džeiku Bondžovi aizvadītajā gadā. Pirms dažiem mēnešiem aktrise atklāja, ka viņai ir vēlēšanās veidot "lielu ģimeni". Podkāstā "SmartLess" viņa teica: "Es vēl esmu ļoti jauna, bet mana mamma sagaidīja pirmo bērnu 21 gada vecumā, un manam tētim bija 19. Tas ir bijis mans sapnis vēl pirms satiku Džeiku, jau kopš bērnības." Būdama maza, Millija savām lellēm centusies būt laba mamma, apgalvojot, ka grib būt tāda pati kā viņas māte.
Millija piebilda, ka Džeiks saprot, cik viņai ir svarīgi sākt veidot ģimeni un paralēli strādāt pie aktrises karjeras. Viņa paskaidroja: "Džeiks teica: 'Mēs nevaram to darīt, kamēr neesam apprecējušies’. Tā bija viņa doma, bet mana bija - es patiešām vēlos ģimeni, patiešām vēlos lielu ģimeni."
Džons Bon Džovi ar ģimeni
"Es neuzskatu, ka pašas bērna piedzimšana būtu kaut kas atšķirīgs no adopcijas, jo manā mājā pietiek mīlestības visam un visiem." Gan Millija, gan Džeiks nāk no četru bērnu ģimenēm.
Seriāla “Stranger Things” zvaigzne atzinusi, ka atkal vēlas noskūt matus. Podkāstā "Call Her Daddy" Millija atklāja: “Es vienmēr esmu teikusi Džeikam, ka vēlos noskūt matus pēc sava pirmā bērna piedzimšanas. Es nezinu, man bija ļoti atbrīvojoša sajūta, iesaku to katrai meitenei."