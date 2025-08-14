"Cerams, ka spēšu samaksāt īri," - seriāla "Stranger Things" zvaigzne Montgomerijs par to, kāpēc pazudis no Holivudas slavas zenīta
Kulta seriāla "Stranger Things" zvaigzne Deikars Montgomerijs atklāj, kāpēc viņš pēc panākumiem Holivudā pazudis no sabiedrības uzmanības loka.
30 gadu vecais austrāliešu aktieris nesen intervijā "The Australian" skaidroja: "Tradicionāli Holivudas zvaigznes pastāvēja, jo bija noslēpumainas... Sociālie mediji to ir iznīcinājuši. Tas ir liels iemesls, kāpēc pēdējos piecus gadus esmu pazudis no skatuves."
Viņš piebilda: "Es necenšos sacensties ar citiem, es dzīvoju savu patiesību - un cerams, ka spēšu samaksāt īri, kamēr to daru."
Deikars pirmo reizi parādījās "Netflix" zinātniskās fantastikas hitā "Stranger Things" 2017. gada otrajā sezonā kā Bils Hārgrovs. "Es esmu devis daļu no sevis katrai lomai, ko esmu spēlējis, un tas ir lielākais iemesls, kāpēc esmu paņēmis pauzi," aktieris atzīmēja. "Pēdējā laikā ir bijušas daudz personiskas pārdomas par to, ko es vēlos no savas karjeras. Es cenšos iegūt vairāk kontroli par to, kur un pie kā es strādāju."
Deikars neparādīsies gaidāmajā piektajā un pēdējā sezonā, jo viņa varonis tika nogalināts trešajā sezonā. Taču fani var aktieri atkal redzēt uz ekrāna psiholoģiskajā trillerī "Went Up The Hill", kas nupat piedzīvojis pirmizrādi. Viņš arī gatavojas savai režisora debijai - filmā "The Engagement Party", kas izziņota tika 2024. gada septembrī. Filma ir intīma un intensīva drāma. "Tas ir četrām personām paredzēts darbs, kā izrāde, kas notiek vienā vietā ar tikai četrām personām vienā naktī," atklāj Montgomerijs.
