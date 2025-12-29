Atklāts, kurš prinča Harija Ziemassvētku komentārs izraisīja konfliktu Meganas ģimenē
Saseksas hercogs Harijs kādreiz izteica komentāru, kas, šķiet, aizvainoja Meganas Mārklas ģimeni.
Princis Harijs un Megana Mārkla kopš 2018. gada nav pavadījuši Ziemassvētkus kopā ar karalisko ģimeni, tomēr šķiet, ka laikā, kad viņi to darīja, svētki viņiem ļoti patika. Lai gan Harijs pirms atteikšanās no karaliskajiem pienākumiem 2020. gadā bija pieradis pie šādiem lieliem ģimenes pasākumiem, izskatās, ka Meganai tas nebija ierasts.
Uz to Harijs norādīja, runājot par to, kādi Meganai bijuši Ziemassvētki Sandringemā, kad viņš dažas dienas pēc viņas pirmās svētku sezonas kopā ar viņa karaliskajiem radiniekiem piedalījās BBC Radio 4 raidījumā “Today”. Toreiz stāstot par svētku norisi, Harijs sacīja: “Viņa (Megana) ir paveikusi absolūti apbrīnojamu darbu. Viņa patiešām iesaistās, un tā, manuprāt, ir ģimene, kādas viņai nekad nebija.”
Princis arī piebilda, ka Ziemassvētki bijuši “fantastiski” un ka viņa karaliskie radinieki bijuši sajūsmā par to, ka Megana piedalās svinībās.
Lai gan komentārs par to, ka karaliskā ģimene ir kā ģimene, kādas Meganai “nekad nebija”, iespējams, tika teikts nevainīgi, tas izraisīja neapmierinātību Meganas ģimenē, īpaši viņas pusmāsā Samantā Grentā.
Meganas pusmāsa pēc šī komentāra publicēja ierakstu platformā “X”, rakstot: “Mūsu mājsaimniecība bija pilnīgi normāla, un, kad tētis un Dorija izšķīrās, mēs visi panācām, ka tas bija tā, it kā viņai būtu divas mājas. Neviens nebija atsvešinājies, viņa vienkārši bija pārāk aizņemta. Viņai vienmēr bija šī ģimene — laulība to tikai paplašina.”
Pēc tam Samanta par šo jautājumu runāja arī televīzijas kanāla Channel 5 dokumentālajā filmā “Meghan and the Markles: A Family at War”. Viņa sacīja: “Lai gan mēs nebijām klasiska ģimene, kas katros svētkos būtu kopā pēc stingra grafika, mēs bijām ģimene.”
Šķiet, ka Harija komentārs Meganas ģimenē netika uzņemts labi, un ar daudziem no viņiem — vismaz tēva ģimenes pusē — Megana vēlāk kļuva atsvešināta, jau dažus mēnešus pēc savām Vindzoras kāzām 2018. gadā.
Pašlaik tiek uzskatīts, ka viņa vairs neuztur attiecības ne ar pusmāsu, ne pusbrāli, ne pat ar savu tēvu Tomasu Mārklu. Tomēr tika ziņots, ka viņa nesen esot sazinājusies ar tēvu pēc viņa pēdējām veselības problēmām, kuru dēļ viņam tika amputēta kāja.