"Baigais eksperts!" Uģa Kuģa sieva sarkastiski izsakās par vīra vēlmi kopīgi veikt remontu
Televīzijas šovā "Ģimene burkā" Kuģu mājoklī tiek uzsākta telpu atsvaidzināšana. Lai gan Uģis cerēja uz saliedētu komandas darbu, realitāte izrādījās skarbāka - mēģinājums kopīgi strādāt ātri vien pārauga viedokļu sadursmē, pārvēršot plānoto remontu par emocionālu izturības testu visiem mājiniekiem.
Izmantojot modernu pūšanas iekārtu, ģimene pievērsās sienu krāsošanai. Konflikts uzliesmoja brīdī, kad Uģis mēģināja deleģēt pienākumus Lindai, lūdzot viņu sagatavot durvju ailes krāsošanai. Sievas pretreakcija bija tūlītēja: "Es negribu neko līmēt. Man nepatīk remontdarbi!" Vīra nostāja turpretim bija pragmatiska – viņš uzsvēra, ka pienākumi nav atkarīgi no vēlmēm, jo "nav tāds patīk vai nepatīk, jo reizēm vienkārši ir lietas, kuras jādara." Tomēr Uģa mēģinājumi pamācīt sievu par pareizu darba tehniku tikai pielēja eļļu ugunij, izsaucot Lindas sarkasmu: "Baigais eksperts pēkšņi! Nē, man nepatīk šis darbs. Es vispār nezinu, kāpēc tu man liec šito darīt."
Kamēr Uģis vienatnē nodarbojās ar telpas norobežošanu, bērni procesā nepiedalījās, aprobežojoties vien ar vērošanu no malas. Tas radīja papildu spriedzi Uģim, kurš nespēja noskatīties uz dīkstāvi un mudināja atvases rīkoties: "Dariet kaut ko! Strādājiet! Kaut ko izdomā, ko pastrādāt..."
Visbeidzot, mēģinājums piespiest Lindu iesaistīties izprovocēja asu diskusiju par dzimumu lomām mājas darbos. Linda savu nevēlēšanos strādāt pamatoja ar visai tiešu apgalvojumu: "Ja tu esi vīrietis, tad tu arī krāso!" Neskatoties uz to, ka Uģis savu rīcību skaidroja ar vēlmi pēc ģimenes kopības sajūtas, Linda palika pie sava. Viņa gan atzina, ka vīra nodoms apvienot visus kopīgam mērķim ir apsveicams, taču tas nemazināja viņas dziļo nepatiku pret pašu remonta procesu.