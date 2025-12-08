Uģis Kuģis uzskata, ka sieva Linda skolotājas lomā ir kaitinoša
Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieki Kuģi ir templī, kur Uģis vada lekciju, bet Linda vada svētdienskolas nodarbību bērniem.
Uģis Kuģis templī strādā jau pusgadu. Viņš atzīst, ka viņaprāt, dažādi procesi šajā laikā ir ritējuši visai lēni, tostarp remonts guru istabā un viņa ofisā. Uģis aicina sievu Lindu novērtēt paveikto, lai ar svaigu skatu no malas sniegtu objektīvu vērtējumu paveiktajam. Pošoties uz Uģa kabinetu, Linda atzīst, ka jaunākais dēls Atuls pievienosies telpu apskatei. Viņa apskauj zēnu un secina, ka laiks ir paskrējis vēja spārniem. “Viņš ir izaudzis tik liels, man pilnīgi žēl! Es dažkārt domāju – varbūt vēl vienu? Bet tad es atceros visu, kā bija, un saprotu, ka tomēr nē. Tās vienkārši ir hormonālās izmaiņas, tas pāriet,” secina Linda.
Aizkadrā viņa atzīst, ka saprot – pavisam drīz dēlam viņa vairs nebūs vajadzīga, kā arī negulēs vairs viņai blakus, liekot saldsērīgi apcerēt to, kā skrien laiks un cik strauji šajā dzīvē viss mainās.
Došanos uz Uģa ofisu iztraucē strīds starp bērniem – vecākais dēls Tamals kliedz uz kādu vienaudzi, jo nevar sadalīt, kurš spēlēs ar kuru kauliņu. Kamēr Linda aizstāv dēla rīcību, jo, visticamāk, Tamals tic, ka tieši šis kauliņš nesīs viņam veiksmi, Uģis ir daudz striktāks un norāda - ja bērni strīdēsies, spēlēm būs jāmet miers. “Tak nevajag viņam brukt virsū!” vīram aizrāda Linda. Uģis tikmēr aicina jaunāko dēlu doties ar viņu, bet Linda steidz iebilst: “Pagaidi, lai viņš izēd muti un padzeras!” Uģis reaģē ar visai neglaimojošu atbildi, sakot: “Tad, kad tu esi ieņēmusi skolotājas lomu, tu esi kaitinoša.” Bet Linda norāda, ka kārtībai ir jābūt - nevar atnākt “mājas apsaimniekotājs” un kaut ko sākt mācīt.