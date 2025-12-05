Uģis Kuģis katru mēnesi ziedo vairākus simtus eiro
Raidījumā "Ģimene burkā" Kuģi dalās ar faktu, ka ziedošana ieņem būtisku lomu viņu dzīvē, uzskatot to gan par svarīgu garīgo praksi, gan par neatņemamu ikdienas dzīvesveida sastāvdaļu. Uģis precizē, ka viņi regulāri sniedz atbalstu vairākiem reliģiskiem un garīgiem centriem, tostarp Krišnas apziņas templim, Džagannatas centram un Lietuvas klosterim, kas nodrošina govju uzturēšanu.
Uģis atzīst, ka ziedojumu summas mēnesī sasniedz visai cienīgu apmēru. "Es gribētu teikt, ka vidēji, visu kopā sarēķinot, ap kādiem 400–500 eiro mēnesī… Bet tikai sievai nevajag to īpaši teikt," saka Uģis, cerot, ka Linda šo raidījumu neskatīsies.
Linda atzīst, ka ziedošanu ģimenē mācās arī bērni: "Ļoti grūti vienkārši iedot naudu, bet tas nāk par labu - galvenokārt garīgajā ziņā. Cilvēks mācās dot, neko negaidot pretī. Un īstenībā cilvēks saņem tādu garīgu garšu, garīgu labumu." Viņa atklāj, ka bērniem šādi kļūst vieglāk izprast dažādas garīgas tēmas, jo ziedošana attīsta dāsnumu un atvērtību.
Uģis Kuģis pašlaik strādā Krišnas apziņas templī, kā arī darbojas kā vēdiskais filozofs un attiecību konsultants. Ziedošana, viņaprāt, ir ne tikai atbalsts garīgajiem centriem, bet arī daļa no ikdienas prakses.