Uģis Kuģis aizliedz trenerim pieskarties viņa sievai un iesaka izmantot koka nūju
Raidījumā “Ģimene burkā” Uģis Kuģis aizvedis sievu Lindu uz sporta zāli, lai ķertos klāt burkas uzdevumam – nodoties fiziskām aktivitātēm. Uģis nolemj pievienoties treniņam, jo uzzina, ka vienīgais brīvais treneris ir vīrietis, tāpēc dodas līdzi, lai pieskatītu sievu.
“Es ceru, ka šī vieta tev kļūs par otro templi. Tā kā ar sieviešu klubu mums īsti nesanāca, kā plānots, cerams, ka šī būs labāka vieta,” pauž Uģis. Izrādās, ka Linda iepriekš bija noskatījusi kādu sieviešu sporta klubu, taču piedāvājums līdz galam nav uzrunājis: “Nav ne pilašu, ne jogas, nekā sievišķīga. Pēc bildēm skatoties – nu, tā… Man jau ir svarīgi, lai tā pati vieta man patīk. Lai es tur ieeju un man ir komfortabli, patīkami un moderni. Es biju gaidījusi ko vairāk.”
Linda atzīst, ka Uģis līdzi uz sporta klubu ir devies kompānijas pēc, lai abiem būtu interesantāk. Tikmēr pats Uģis saka, ka devies līdzi, “lai pieskatītu Lindu.” “Kad piezvanīju uz klubu un man teica, ka vienīgais pieejamais treneris ir vīrietis, es domāju – bāc! Cerams, ka nebūs nekāds izvirtušais! Ziniet, ir tādi trenerīši. Sievu sitēju kreklos ar pīrsingiem krūšu galos,” savas bažas pauž Uģis.
Satiekot Lindas jauno treneri, Uģis steidz teikt, ka treneris nekādā gadījumā nedrīkst pieskarties viņa sievai, jo “tādi ir noteikumi”. “Tu vari trenēt no attāluma, labi?” saka Uģis. Tikmēr treneris atzīst, ka tādu pieeju vēl nav izmantojis, tāpēc ierosina pieskarties ar kādu priekšmetu, piemēram, koka mietiņu. “Ar koku varētu!” apstiprina Uģis. Tikmēr Linda nav tik pārliecināta: “Nezinu gan, vai esmu “par”, ka mani baksta ar koka nūju…”