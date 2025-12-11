Uģis Kuģis iedrošina dēlus sūkāt no notekcaurules nolauztu lāsteku
Kuģi raidījumā “Ģimene burkā” ieradušies Vaidavā, lai dotos uz keramikas meistarklasi. Izkāpjot no mašīnas, Uģis pamana notekcauruli un māca bērniem, kā jāsit lāstekas, lai iegūtu “dabīgas konfektes”.
Atbraucot uz keramikas meistarklasi, Uģis un Linda ir sarūpējuši ciema kukuli - grāmatas un smaržkociņus. Pirms visi dodas iekšā, bērni un pats Uģis apstājas pie kādas lāstekas, kas izveidojusies notekcaurules galā. “Bērnībā mēs sitām pa šīm trubām un “žetoni” bira ārā. Nu, sitiet ar kāju!” bērnus aicina Uģis. Kad lāstekas no aprūsējušās notekcaurules nokritušas uz zemes, viņš aicina bērnus tās uzlasīt: “Paņemat arī to maziņo, viņu var sūkāt! Tā ir dabīgā konfekte! Jūtat, kā garšo?”
Aizkadrā viņš stāsta: “Mēs ļaujam saviem bērniem sūkāt ledu, jo tas ir forši! Tā ir bērnība! Kurš nav sūkājis ledu bērnībā? Paņem pēc iespējas garāku lāsteku un pēc tam kakls sāp – tas tak ir forši, ne? Man liekas, ka tas ir jauki!” Interesanti, ka pa ceļam uz keramikas meistarklasi Uģis atklāja, ka neļauj bērniem ēst šokolādi, jo tajā esot kukaiņu kājiņas, bet laizīt lāsteku, kas pabijusi notekūdeņu trubā un nokritusi uz zemes, ļauj.