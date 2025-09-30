Uģis Kuģis atradis sievai darbu
Vēdiskais filozofs Uģis Kuģis šobrīd aktīvi strādā pie jauna projekta - Krišnas apziņas tempļa labiekārtošanas. Ēkā norit remontdarbi un telpu iekārtošana, lai jau drīzumā tajā varētu uzņemt apmeklētājus un rīkot garīgās izglītības pasākumus.
Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieks Kuģis ne tikai rūpējas par telpu fizisko sagatavošanu, bet arī domā par komandas veidošanu. Viņa redzējums par sievas Lindu lomu templī ir skaidrs - viņa ieņems skoliņas direktores amatu. "Lindai arī būs mazs amatiņš, ko vīrs viņai piešķīris – Linda būs direktore," ar smaidu saka Uģis.
Taču Linda nebūs tikai formāla vadītāja. Kuģis jau izklāstījis konkrētu vīziju par viņas iesaisti: "Es to redzu, ka svētdienās, kamēr augšā ir programma, šeit tiek taisīti pasākumi – tu izglīto, māci kaut ko par vēdām, kaut ko pārējo. Tad divarpus stundas šeit ir svētdienas skola. Vecāki mierīgi var sēdēt augšā lekcijā. Šeit lejā kāds darbojas ar bērniem – nevis izklaidē, bet reāli mācās kaut ko. Tev ir milzīgs uzdevums, bet es zinu, ka tu tiksi galā!"
Lai arī Linda sākotnēji izskatījās nedaudz satraukta par gaidāmo atbildību, viņa ir apņēmības pilna dot savu ieguldījumu: “Manā gadījumā tas būtu kā tāda kalpošana, pienesums visai kopienai bērnu izglītošanā."