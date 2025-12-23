Dziesminiece Laila Ilze Purmaliete savu Rīgas dzīvokli poš ar pašas audzētu eglīti. FOTOGALERIJA

Ciemos pie dziesminieces Lailas Ilzes Purmalietes 2025. gada decembrī
Dziesminiece un producente Laila Ilze Purmaliete pēc piecu gadu prombūtnes laukos atgriezusies savā Rīgas dzīvoklī, kur atjaunojusi interjeru un Ziemassvētku noskaņās sagaida draugus uz sālsmaizi.
Līdzīgi kā daudzi pilsētnieki, arī Laila Ilze savulaik iegādājās lauku īpašumu, lai būtu, kur vadīt vasaras. Liktenīgs pagrieziens notika kovida laikā, kad māksliniece ne tikai pilnībā pārvācās uz laukiem Salacgrīvas pusē un ķērās pie īpašuma pārbūvēšanas, bet arī pievērsās dziedāšanai, atgriežoties pie tā, ko jaunībā profesionāli apguvusi. Nu Purmalietei ir klausītāju novērtētas gan solo, gan koncertizrāžu programmas, kas savukārt… likušas atgriezties pie dzīves galvaspilsētā. Producentes plašā mājvieta laika gaidā kļuvusi arī par viņas sadarbības mūziķu pulcēšanās vietu, lai pārrunātu jaunos projektus un mēģinātu.
Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", dzīvokli Rīgas Centra rajonā, tā sauktajā pirmskara koka mājā, Laila iegādājusies pirms gandrīz 30 gadiem, to atrodot pēc sludinājuma. Lai arī komponistes un izpildītājas daiļradē Purmalietei raksturīgs sentimentāls romantisms, reālajā dzīvē viņa pati ķeras vērsim pie ragiem plānojot, pārbūvējot, pārvadājot materiālus, dizainējot un iekārtojot savas mājvietas. Rīgas dzīvoklis vērā ņemamas pārvērtības piedzīvo jau otro reizi.
“Ļoti priecājos, ka esmu atpakaļ Rīgā, kur varu aktīvi tikties ar cilvēkiem un nodarboties ar tām lietām, kas man visvairāk patīk. Šīs ir manas mājas un reizē arī mana darba vieta – ierakstu studija un mēģinājumu telpa,” dzīvokli, kurā ir trīs istabas, izrāda Laila. Saimniece atklāj, ka, iekārtojot telpas, daudz domājusi par to, “cik svarīgi ir neaizmirst sevi mīlēt”. “Tieši Vizma Belševica man par to liek atcerēties, jo tā viņai bijusi ļoti aktuāla tēma. Sev atgādinu, ka bez tā nevarēšu arī citus mīlēt un būt laimīga. Tādēļ man ir svarīgi justies labi savā vidē – savā dzīvoklī.”
Lailas dzīvokļa lepnums ir sens kamīns, kas simtgadīgajā mājā arvien ir lietošanas kārtībā. Tajā sprakšķ malka, ko saimniece atvedusi no lauku mājas. Remonta laikā kamīna apdares akmeņi, kas bijuši katrs savā tonī, nokrāsoti vienādi melni, arī kamīna kurtuve ir izkrāsota, kas telpas kopskatam piedod eleganci.
Un neticami – sudrabeglīti, ko atvizinājusi uz Rīgu, lai liktu goda vietā, Laila lauku īpašumā izaudzējusi pati. Turklāt uz viena eglītes celma spēj izaugt ne viena vien šāda skaistule – kad vienu nozāģē, sānu zars spēj veidoties par nākamo koku. Un arī šī egle no tāda izaugusi. Karinot tajā mantiņas, Laila arī "Kas Jauns" lasītājiem novēl laimīgu jauno gadu – “nebaidīties savā dzīvē eksperimentēt un kaut ko mainīt”. “Un, pats galvenais, – lai labais pasaulē uzvar!”