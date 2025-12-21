Apprecējusies supermodele Žizele Bundhena
Supermodele Žizele Bundhena un brazīliešu džiu-džitsu instruktors Žoakims Valente ir apprecējušies dažus mēnešus pēc tam, kad pasaulē nāca viņu dēls.
Bundhena un Valente 1. decembrī Maiami-Deidas apgabalā iesniedza laulības reģistrācijas pieteikumu. Dokumentos norādīts, ka laulība noslēgta Surfsaidā, Floridā, bet kāzu datums ir 3. decembris.
Kā ziņo ārvalstu mediji, pāris sarīkoja nelielas kāzas, kurās piedalījās tikai tuvākie draugi un ģimenes locekļi.
Valente Žizeles dzīvē sākotnēji ienāca kā džiu-džitsu instruktors viņai un viņas dēlam Benijam. Pašas Bundhenas interese par šo cīņas mākslu radās tieši dēla ietekmē.
Supermodele, kura uz Valente Brothers akadēmiju tika ieteikta ar drauga starpniecību, 2022. gadā žurnālam Dust stāstīja: “Es gribēju ievirzīt savu gandrīz pusaudzi pareizajā virzienā. Man šķita, ka tas viņu varētu ieinteresēt.”
Bundhena pati sāka apgūt džiu-džitsu 2021. gada decembrī. “Sākumā es pat nedomāju to darīt pati,” viņa sacīja. “Taču, kad atvedu [Beniju] uz pirmo nodarbību un sāku sarunu ar Žoakimu, sapratu, ka tas ir kas daudz vairāk nekā tikai pašaizsardzība.”
Pēc laika, ko pāris pavadīja kā draugi, Bundhenas un Valentes attiecības 2023. gada jūnijā pārauga romantiskās, ziņo avoti. “Sākumā tās bija skolotāja un audzēknes attiecības. Pēc tam – draudzība. Un tikai daudz vēlāk, jau pēc šķiršanās un bez jebkādām saistībām ar Tomu Breidiju, sākās kas vairāk,” iepriekš stāstīja kāds avots.
Tas pats avots piebilda, ka Valente ir ļoti harismātisks cilvēks ar lielisku humora izjūtu, “ļoti inteliģents, sirsnīgs un vienkārši labs cilvēks”, kā arī uzsvēra, ka viņš “mīl bērnus”.
Supermodele uzsāka attiecības ar Valenti aptuveni septiņus mēnešus pēc oficiālās šķiršanās no bijušā vīra Toma Breidija. Nesen pasaulē nācu abu kopīgais dēls.