Vienas no iespaidīgākajām 2025. gada kāzām bija “Amazon” dibinātāja un miljardiera Džefa Bezosa un televīzijas žurnālistes Lorēnas Šančesas kāzas.
Slavenības
Šodien 06:04
No sarkanā paklāja līdz altārim: kuras pasaules slavenības 2025. gadā teikušas jāvārdu
Slavenību kāzas 2025. gadā apbūrušas ar romantiku, kino ekrānu cienīgiem mīlas stāstiem, skaļiem virsrakstiem un bagātīgu stila iedvesmu topošajiem jaunlaulātajiem.
No mūzikas ikonām un Holivudas favorītiem līdz TV zvaigznēm un miljardieriem — šā gada jaunlaulātie izcēlušies ar greznām ceremonijām, spilgtiem modes akcentiem un patiesi neaizmirstamām svinībām.
Kāzu svinības notikušas gan eksotiskos galamērķos, gan romantiskās Eiropas pilsētās, pārsteidzot ar jaunlaulāto izdomu, tērpiem un detaļām. No intīmām, slepenām ceremonijām līdz vērienīgām ballītēm ar slavenību viesiem — katras kāzas kļuvušas par notikumu, kas iedvesmo ne tikai fanus, bet arī topošos jaunlaulātos visā pasaulē.
Kuras slavenības šogad teikušas “jā”?