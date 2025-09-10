Apprecējies Arnolda Švarcenegera dēls Patriks: starp viesiem slavenības, bet ne pusbrālis Džozefs
Aktieris, seriāla “Baltais lotoss” zvaigzne Patriks Švarcenegers, apprecējies ar modeli Ebiju Čempionu intīmā ceremonijā.
Aktieris un modele apmainījās solījumiem pie ezera ceremonijā Gozzer rančo klubā, kas atrodas pie Kordalēnas ezera Ziemeļaidaho. Ebija bija tērpusies klasiskā baltā kleitā, bet līgavainis izvēlējās baltu smokinga jaku ar melnām biksēm.
Svarīgajā dienā viņus atbalstīja arī Patrika vecāki – Arnolds Švarcenegers un Marija Šrivere, viņa māsa Ketrīna Švarcenegere-Prata un viņas vīrs Kriss Prats. Taču, kā ziņots, Patrika pusbrālis Džozefs Bēna – Arnoldu Švarcenegera 27 gadus vecais dēls no attiecībām ar mājkalpotāju Mildredu Bēnu – uz kāzām nebija uzaicināts.
Ceremonijā klāt bija arī viens no Patrika “ekrāna ģimenes” pārstāvjiem – seriāla “Baltais lotoss” kolēģis Džeisons Īzaks, kurš viņu atbalstīja kopā ar aktieri Robu Lou.
Pāra intīmā ceremonija notika gandrīz divus gadus pēc tam, kad 2022. gada decembrī viņi ar skaistu pludmales fotosesiju paziņoja par saderināšanos.