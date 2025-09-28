Pie vīra izgājusi populārā dziedātāja Selēna Gomesa. FOTO

Dziedātājas Selēnas Gomesas kāzu foto
Sestdien Santabarbarā ASV popzvaigzne un aktrise Selēna Gomesa, teica “jā" vārdu mūzikas producentam Benijam Blanko.
Sestdien Santabarbarā ASV popzvaigzne un aktrise Selēna Gomesa, teica "jā" vārdu mūzikas producentam Benijam Blanko. Sociālajos tīklos Gomeza dalījās ar kāzu fotogrāfijām, kurās viņa mirdzēja elegantā modes nama "Ralph Lauren" kleitā, kamēr viņas līgavainis bija izvēlējies klasisku, tumšu smokingu.
Ierakstam vietnē "Instagram" Gomesa pievienoja datumu “9.27.25” un sirsniņu simbolus, savukārt Blanko komentārā vēstīja: “Šī ir mana sieva.” Kā ziņo žurnāls "Vogue", kāzu ceremonijā piedalījās aptuveni 170 viesu, tostarp dziedātāja Teilore Svifta, aktieris Pols Rads, kā arī seriāla "Only Murders in the Building" aktieri Stīvs Mārtins un Mārtins Šorts.
Pāris saderinājās 2024. gada decembrī pēc gada ilgas draudzības. 2025. gada martā viņi izdeva kopīgu albumu "I Said I Love You First", kurā atklāti stāsta par to kā viņu starpā uzplauka mīlestība. Jau iepriekš viņi bija kopā radījuši vairākus hitus, tostarp "Same Old Love", "Kill Em with Kindness" un "I Can't Get Enough".