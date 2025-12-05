Apprecējusies "Sekss un lielpilsēta" zvaigzne Kima Ketrela
Laulības ostā iestūrējusi seriāla “Sekss un lielpilsēta” zvaigzne Kima Ketrela — sieviete, kura pasaules auditorijai kļuvusi neaizmirstama ar pašpārliecināto, spilgto un brīvību mīlošo Samantu Džounsu. Arī 69 gadu vecumā aktrise joprojām iemieso to pašu eleganci un spēku, kas reiz padarīja viņas ekrāna tēlu tik ikonisku.
Ketrelas un viņas 55 gadus vecā izredzētā, skaņu inženiera Rasela Tomasa, kāzu ceremonija bija intīma un izsmalcināta — tajā piedalījās vien 12 viesu.
Savam īpašajam notikumam Ketrela bija izvēlējusies elegantas līnijas “Dior” kostīmu, ko stilizējusi viņas ilggadējā sabiedrotā modes pasaulē — Patrīcija Fīlda, tā pati, kas palīdzēja radīt leģendāro “Sekss un lielpilsēta” tērpu pasauli. Ansambli rotāja Kornēlijas Džeimsas cimdi un īpaši šim notikumam darināta cepure, ko radījis slavenais milzis Filips Tresi — īsts apliecinājums Ketrelas nevainojamajai gaumei un spējai apvienot klasiku ar personību.
Kim Cattrall Marries Russell Thomas in Intimate, Elegant London Wedding Ceremony (Exclusive)— Fly Sistah 🪷 (@Fly_Sistah) December 5, 2025
The pair tied the knot on Dec. 4 at Chelsea Old Town Hall pic.twitter.com/iuhfWlyikn
Ketrela un Tomass pirmoreiz sastapās 2016. gadā BBC studijā, aktrisei piedaloties raidījumā “Woman’s Hour”. Viņu savstarpējā saikne uzplauka nemanāmi, bet dabiski — gluži kā attiecības, kas rodas nevis pēc plāna, bet pēc sajūtas.
Drīz pēc tam abi sāka sekot viens otram platformā “X”. “Viņš man atsūtīja privātu ziņu,” Ketrela stāstīja. “Tas bija ļoti moderni — un viss notika tik viegli.” Saziņa turpinājās, līdz Tomass uzņēmās drosmi doties pie viņas uz Vankūveru. “Mēs īsti nepazinām viens otru, tikai dažas reizes bijām kopā paēduši. Bet viņš atbrauca, mēs lieliski sapratāmies — un kopš tā laika esam kopā!”
Gadu gaitā pāris savas attiecības turēja privātas, izvēloties mieru, savstarpēju atbalstu un cieņu — vērtības, kuras arī pati Ketrela arvien biežāk izceļ savā dzīvē. “Viņam ir bijusi neticami interesanta dzīve, un viņš to veidojis pēc saviem noteikumiem,” viņa teica. “Viņš ir mazliet dumpinieks — un tas man patīk.”