Lihtenšteinas princeses Marijas Karolīnas kāzas
Sestdien, 30. augustā, Lihtenšteinā gredzenus mija 28 gadus vecā princese Marija Karolīna un viņas izredzētais Leopoldo Maduro Vollmers.
FOTO: Vaducas katedrālē aizvadītas šī gada krāšņākās karaliskās kāzas. Pie vīra izgājusi princese Karolīna
Sestdien, 30. augustā, Lihtenšteinā tika aizvadītas valsts "gadsimta kāzas" - Vaducas katedrālē gredzenus mija 28 gadus vecā princese Marija Karolīna un viņas izredzētais Leopoldo Maduro Vollmers.
Līgava bija tērpta klasiska stila baltā kleitā ar smalkām mežģīņu detaļām un īsām piedurknēm, bet viņas tēlu papildināja vectēva dinsastijas dārgums - Hābsburgu dzimtas diadēma, kas datējama ar 1890. gadu. Minēto diadēmu 1967. gadā savās kāzās nēsāja arī Marijas vecmāmiņa - princese Marija -, un laika gaitā to kā galveno rotu kāzās izvēlējušās arī citas valdnieku nama sievietes. Marija kāzās nēsāja arī citas rotas un dimanta auskarus, kas arī piederējuši Hābsburgu dzimtai.
Ceremoniju vadīja bīskaps Benno Elbs kopā ar diviem priesteriem, un kāzās piedalījās valdnieku nama locekļi, draugi, ģimenes locekļi un augstas amatpersonas – tostarp Lihtenšteinas prezidents un viceprezidents, valdības pārstāvji un Vaducas mērs. Muzikālo pavadījumu kāzās nodrošināja Vaducas Svētā Floriana baznīcas koris.
Pēc laulībām pāris uz katedrāles pakāpieniem sniedza viens otram skūpstu, bet vēlāk svinības turpinājās Vaducas pilī, kas ir valdnieku ģimenes privātā rezidence. Jaunais pāris šobrīd dzīvo Londonā – Marija Karolīna strādā modes industrijā, bet Leopoldo, kurš dzimis Venecuēlā, darbojas investīciju pārvaldībā. Viņš absolvējis Sentendrjūsas universitāti Skotijā, kur savulaik satikās princis Viljams un Keita Midltone.