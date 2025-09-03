Aktrise Hloja Greisa Moreca apprecējusies ar savu ilggadējo draudzeni Keitu Harisonu
Aktrise un modele Hloja Greisa Moreca apprecējusies ar savu ilggadējo draudzeni, modeli un fotogrāfi Keitu Harisoni.
Pāris, kas romantiski saistīts kopš 2018. gada, apprecējās privātā ceremonijā, ziņo žurnāls “Vogue”.
Moreca sociālajā tīklā “Instagram” ievietoja attēlus, kuros viņa valkā gaiši zilas krāsas kleitu, bet Harisone bija tērpusies baltā kleitā ar sirds formas kakla izgriezumu. Abas kleitas bija dizainējis Nikolass Geskjērs, ilggadējais “Louis Vuitton” sieviešu kolekciju mākslinieciskais direktors.
“Es nekad īsti nedomāju par kāzu kleitu, izaugot, tāpēc, kad mēs sākām runāt par to, kā tā izskatītos, es zināju, ka darīšu kaut ko netradicionālu, nenēsāšu baltu un gribēšu, lai tas justos savādāk, un es domāju, ka tas tiešām ir tāds,” zilas kleitas izvēli komentēja Moreca.
“Liela daļa kāzu ir par dalīšanos ar lietām, ko Keita un es mīlam, ar visiem, kas būs tur,” pirms kāzām Moreca sacīja žurnālam “Vogue”. “Tāpēc būs makšķerēšana, jāšana ar zirgiem un pokers. Otrajā dienā būs līniju dejas un viss.”
Baumas par Morecas un Harisonas saderināšanos aizsākās šī gada aprīlī, kad pāris dalījās ar fotogrāfijām no ceļojuma uz Disnejlendu kopā ar draugiem. Abas sievietes bija uzvilkušas saderīgus gredzenus. Kopš tā laika Moreca ir dalījusies ar dažādām fotogrāfijām, kurās redzams tas pats gredzens, taču tieši nekomentēja baumas.
Par savu homoseksuālo orientāciju aktrise pastāstīja tikai šogad, kad atbalstīja ASV prezidenta kandidāti Kamalu Harisu. Hloja norādīja, ka balso par demokrāti, jo ir pārliecināta, ka viņa spēs aizstāvēt viņas tiesības kā LGBTQ+ kopienas pārstāvi.
Moreca un Harisona pirmo reizi tika saistītas kopā 2018. gadā, kad fotogrāfi iemūžināja viņas skūpstāmies Malibu. Kopš tā laika Moreca izvairīgi runājusi par savām attiecībām ar Keitu, sakot: "Es vēlos saglabāt savu privāto dzīvi privātu. Es esmu ilgtermiņa attiecībās, un man tas ļoti patīk."