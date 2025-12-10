Vai Dženifera Lopesa un Kīts Urbans ir Holivudas jaunais saldais pārītis?
Dziedātāja un aktrise Dženifera Lopesa un kantrimūziķis Kīts Urbans nesen redzēti smejamies un lieliski pavadām laiku viens otra kompānijā.
Holivudas zvaigznes Dženifera Lopesa un Kīts Urbans pēdējās dienās likuši faniem kaislīgi apspriest iespējamas romantiskas attiecības - baumas sākušās pēc abu nesenas kopīgas iziešanas.
Popdīva un kantri dziedātājs manīti, jautri smejamies un acīmredzami izbaudām viens otra sabiedrību Losandželosas labdarības pasākumā. Apkārtējie nekavējoties ievēroja viņu savstarpējo ķīmiju. Ne Dženifera, ne Kīts pagaidām nav komentējuši runas par iespējamu romānu, taču avoti norāda, ka pēdējā laikā viņi kopā pavada arvien vairāk laika.
55 gadus vecā dziedātāja un aktrise un 56 gadus vecais kantrimūziķis abi agrāk bijuši attiecībās ar sabiedrībā labi zināmiem cilvēkiem, tāpēc katra viņu publiskā parādīšanās automātiski izraisa interesi. Dženifera Lopesa agrāk bijusi precējusies ar divām ietekmīgām personām Holivuda — dziedātāju Marku Entoniju un aktieri Benu Afleku. Savukārt Kīts Urbans kopš 2006. gada ir laulībā ar “Oskara” balvas laureāti Nikolu Kidmenu, kura laulības šķiršanu pieprasīja šā gada septembrī.
Redzot Lopesu un Urbanu kopā pasākumā, fani un iekšējās informācijas avoti nevilcinājās ar izteikumiem sociālajos tīklos, paužot sajūsmu par abu zvaigžņu satikšanos.
Daudzi atgādināja par iepriekšējiem muzikālajiem un labdarības pasākumiem, kuros abi uzturējuši draudzīgas attiecības. Savukārt nesenā iziešana un tas, “kā viņi viens otru uzlūkojuši”, tikai pastiprinājis baumas. Vērotāji norādījuši uz abu smiekliem, nepiespiestajiem pieskārieniem un dabisko saskaņu. Turklāt izklaides industrijas eksperti uzskata, ka baumām ir sava loģika — gan Lopesai, gan Urbanam ģimene ir nozīmīga vērtība, un abus vieno dziļa mīlestība pret mūziku.
Lai gan abi nav manīti uz klasiskā randiņā, viņu publiskās parādīšanās liecina par spēcīgu saikni — vai tā būtu romantiska, vai arī ļoti cieša draudzība.
Pašlaik fani ar aizrautību seko katrai Dženiferas un Kīta kustībai, cerot noskaidrot, vai Holivudas dedzīgi apspriestais duets ir tikai draugi vai arī šis stāsts varētu izvērsties par ko vairāk.