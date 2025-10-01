Nikolas Kidmenas un Kīta Urbana šķiršanās: dokumenti atklāj, kā pāris dalīs bērnus un finanses
Pēc teju divdesmit gadiem laulībā pajucis viens no Holivudas stabilākajiem pāriem – aktrise Nikola Kidmena un mūziķis Kīts Urbans. Šķiršanās dokumenti izgaismo ne vien viņu attiecību sabrukumu, bet arī pārsteidzošus faktus par abu milzu ienākumiem un ikdienas dzīvi.
Dienu pēc tam, kad tika apstiprināts, ka pāris pēc 19 laulības gadiem šķiras, “Oskara” balvas laureāte 30. septembrī oficiāli iesniedza šķiršanās pieteikumu, par iemeslu minot “nesamierināmas atšķirības” un pievienojot audzināšanas plānu, kas izgaismoja arī abu ienākumus.
Nikolas advokāts sagatavoja bērnu uzturlīdzekļu aprēķinu, kas tika iesniegts kopā ar aizbildnības vienošanos par meitām – 17 gadus veco Sandiju Rouzu un 14 gadus veco Feitu Margarētu. Dokumentos norādīts, ka gan Nikola, gan Kits mēnesī saņem pa 100 000 ASV dolāru.
Šāds atalgojums nav pārsteigums, jo “Forbes” nesen lēsa Kidmenas ienākumus vēl lielākus. Viņa tika ierindota kā astotā vislabāk apmaksātā zvaigzne 2024. gadā un augstākā atalgota aktrise, gada laikā nopelnot 31 miljonu ASV dolāru ar seriāliem “The Perfect Couple”, “Lioness” un “Expats”, kā arī filmām “Babygirl” un “A Family Affair”.
Taču neviens cents no tā nenonāks pie Kita. Šķiršanās dokumentos skaidri norādīts, ka nedz aktrise, nedz mūziķis nemaksās alimentus vai laulāto uzturlīdzekļus. Bijušais pāris vienojies arī par to, ka bērnu uzturlīdzekļi netiks maksāti.
Kas attiecas uz bērnu aizbildnību, Nikola, 58, lūgusi būt “primārā dzīvesvieta” meitām, paredzot, ka Sandija un Feita 306 dienas gadā pavadīs kopā ar viņu, bet 59 dienas ar Kitu, 57. Abi vecāki vienošanos ir parakstījuši.
Lai gan viņu pastāvīgā dzīvesvieta ir Nešvilā, Nikola jau pieradinājusi meitas ceļot līdzi filmēšanas laikā – bērni dzīvojuši Francijā, Austrālijā, Anglijā, Skotijā, Īrijā, Vjetnamā un Honkongā.
“Esmu gatava ceļot, kas daudziem cilvēkiem nav viegli. Mani bērni arī ir gatavi ceļot… varbūt tagad mazāk, jo viņi pieaug, bet arī viņus ļoti interesē pasaule. Viņi saka, ka viņiem pasē ir vairāk zīmogu nekā vairumam astoņdesmitgadnieku,” savulaik komentēja Kidmena.
Neilgi pēc tam, kad tika apstiprināta šķiršanās, tika vēstīts, ka tieši Kits pieņēmis lēmumu par attiecību pārtraukšanu, kamēr Nikola aktīvi centusies tās saglabāt, neskatoties uz to, ka pāris jau kopš vasaras sākuma dzīvojis šķirti.
Pēc šīs ziņas arī sociālo tīklu aktivitāte ieguva jaunu nozīmi – jūnijā Nikola “Instagram” publicēja abu kopbildi, atzīmējot viņu 19. kāzu gadadienu, kamēr Kits pats neko nepublicēja, vien atstāja sirds emocijzīmi pie sievas ieraksta.
Turklāt jūlijā uzmanību pievērsa fakts, ka Nikola – kura ir arī Bella (32) un Konora (30) Kruīzu mamma no laulības ar Tomu Kruīzu – iesniedza pieteikumu, lai kļūtu par Portugāles rezidenti, taču dokumentos Kits netika pieminēts. Avots toreiz skaidroja, ka tas bijis vienīgi laika ierobežojumu dēļ: “Kits nevarēja būt Portugālē, jo tajā laikā bija turnejā ASV.”