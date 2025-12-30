Aptuveni 30 miljonu eiro vērts laupījums! Vācijā notikusi vērienīga bankas aplaupīšana. VIDEO
Vācijā Gelzenkirhenē laupītāji ielauzušies bankas ēkā un tur uzlauzuši aptuveni 3200 depozīta seifu, kur atradās nauda, zelts un vērtslietas, pavēstīja izmeklētāji un avoti drošības jomā, norādot, ka laupītāju guvums ir aptuveni 30 miljonu eiro liels.

Laupītāji bankas seifu telpā iekļuvuši pa caurumu, kas izurbts ēkas sienā, otrdien paziņoja policija.

Cietuši vairāk nekā 2500 klientu, un šī varētu būt viena no lielākajām šāda veida aplaupīšanām Vācijas mūsdienu vēsturē.

Ielaušanās tika atklāta pirmdien, pēc tam kad bija iedarbojusies ugunsgrēka trauksmes signalizācija.

Otrdien aptuveni 200 klientu pulcējās pie filiāles, meklējot informāciju par to, kāds liktenis piemeklējis viņu seifu saturu. Klienti, kā ziņo vairāki portāli, ir ļoti dusmīgi. 

"X" vietnē vairāki cilvēki pauž savu neapmierinātību, ka banka nav spējus pasargāt cilvēku naudu un vērtīgās mantas, kas glabājušās seifā. 

