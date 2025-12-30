Aptuveni 30 miljonu eiro vērts laupījums! Vācijā notikusi vērienīga bankas aplaupīšana. VIDEO
Vācijā Gelzenkirhenē laupītāji ielauzušies bankas ēkā un tur uzlauzuši aptuveni 3200 depozīta seifu, kur atradās nauda, zelts un vērtslietas, pavēstīja izmeklētāji un avoti drošības jomā, norādot, ka laupītāju guvums ir aptuveni 30 miljonu eiro liels.
Laupītāji bankas seifu telpā iekļuvuši pa caurumu, kas izurbts ēkas sienā, otrdien paziņoja policija.
Cietuši vairāk nekā 2500 klientu, un šī varētu būt viena no lielākajām šāda veida aplaupīšanām Vācijas mūsdienu vēsturē.
Nach einem spektakulären Bankeinbruch in Gelsenkirchen haben am Dienstag wütende Kunden die geschlossene Sparkassen-Filiale belagert. Unbekannte hatten in der Nacht auf Sonntag rund 30 Millionen Euro erbeutet. https://t.co/ee6ywp00d8 pic.twitter.com/nXu8YnGQqt— NIUS (@niusde_) December 30, 2025
Ielaušanās tika atklāta pirmdien, pēc tam kad bija iedarbojusies ugunsgrēka trauksmes signalizācija.
Otrdien aptuveni 200 klientu pulcējās pie filiāles, meklējot informāciju par to, kāds liktenis piemeklējis viņu seifu saturu. Klienti, kā ziņo vairāki portāli, ir ļoti dusmīgi.
«Wenn ich einmal mein Auto falsch abgestellt habe, wird sofort abgeschleppt. Und das hier haben die nicht mitgekriegt. Verstehe ich nicht», sagt ein Opfer des Banküberfalls in Gelsenkirchen. Die Sparkasse ist ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut, daher ein guter Vergleich. pic.twitter.com/2fhYJvOSqT— Jana (@janaviktoriana) December 30, 2025
"X" vietnē vairāki cilvēki pauž savu neapmierinātību, ka banka nav spējus pasargāt cilvēku naudu un vērtīgās mantas, kas glabājušās seifā.