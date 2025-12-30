Okupētajā Krimā Putinam uzbūvēta jauna pils - noskaidrots, kas tajā atrodas
Krievijas okupētajā Krimā diktatoram Vladimiram Putinam uzbūvēta jauna pils, konstatējuši Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija dibinātā Korupcijas apkarošanas fonda (FBK) pētnieki.
Pils atrodas Ajas ragā, Krimas dienvidos. Pētnieki iepazinušies ar objekta fotogrāfijām un detalizētiem arhitektūras plāniem.
Pils sākotnēji būvēta kā bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča vasaras rezidence, taču pēc Krimas okupācijas būve atzīta par nelikumīgu.
Komplekss tika nodots Putinam pietuvinātajiem uzņēmējiem Kovaļčukiem, kas to pārbūvēja saskaņā ar Krievijas Federālā apsardzes biroja prasībām, iztērējot vismaz 10 miljardus rubļu (orientējoši 100 miljonus eiro).
🤨 Vladimir Putin is accused of hiding another luxury palace.— UNITED24 Media (@United24media) December 30, 2025
The secret $127 million compound on Cape Aya in temporarily occupied Crimea reportedly has its own SPA and a private hospital.
🔗 https://t.co/YREK029byH pic.twitter.com/YDKAQOGjVs
Kā vēsta FBK, līdzās cariskajiem interjeriem pils ir interesanta arī ar to, ka tajā atrodas "mājas slimnīca" ar "ģimenes ārsta kabinetu", analīžu iekārtām, elektrokardiogrāfu, fizioterapijas aparātu un citām iekārtām.
Turklāt medicīnas centrā ir arī zobārsta kabinets un operāciju zāle ar plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtu, defibrilatoru-monitoru, rentgena, gastroskopijas un kolonoskopijas aparātiem.