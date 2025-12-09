Holivudas zvaigznes Rebelas Vilsones latviešu sieva Ramona Agruma ir mātes cerībās
Filmas “Pirmklasīgās” (“Pitch Perfect”) zvaigzne Rebela Vilsone (45) un modes zīmola “Lemon Ve Limon” īpašniece Ramona Agruma (41) pirmdien paziņoja, ka gaida otru bērnu.
Ar prieka pilno ziņu viņas dalījās “Instagram” platformā šā gada 8. decembrī. Ramona Agruma, kura ir stāvoklī ar pāra otro atvasi, apstiprināja īpašo notikumu ar fotogrāfiju sēriju, dokumentējot ceļu no izklaidēm Disnejlendā līdz pozitīvam grūtniecības testam un augošam vēderiņam.
“No šī,” viņa rakstīja pie attēliem, kuros pāris redzams, izbaudot svētku dienu atrakciju parkā kopā ar savu trīs gadus veco meitu Roisu Lilianu Elizabeti Vilsoni — meitenīti, kura 2022. gadā nāca pasaulē surogātmātes palīdzību. “Līdz…” un “Bērniņš nr. 2 ir viņas ceļā,” viņa turpināja, pievienojot sarkanu sirsniņu virkni.
Otrajā parakstā Ramona piebilda: “Mūsu ģimenes laimīgākā ziņa. Drīz būsim četras! Bērniņš nr. 2 ir ceļā. Mīlu tevi, Rebela Vilsone.”
Rebela Vilsone ar sievu Ramonu Agrumu un meitu Roisu 2024. gada decembrī
Komiķe ar dzīvesbiedres ziņu padalījās arī savā profilā, suminot faktu, ka drīz būs četru cilvēku ģimene. Fani steidzās apsveikt pāri. “Kolosāli!!! Apsveicu tevi un Rebelu,” rakstīja viens sekotājs. Otrs piebilda: “Vislabākās ziņas!!! Apsveicu!” “Tik, tik, tik priecīga par jums visiem,” komentēja trešā fane.
Rebela Vilsone iepriekš intervijās atklāti stāstījusi par savu ceļu līdz mātes lomai, tostarp pieredzi ar surogāciju un ciešo saikni ar partneri, kopīgi audzinot meitu.
Abas sievietes publiski apstiprināja savas attiecības 2022. gada jūnijā un kopš tā laika kļuvušas par vienu no Holivudas sirsnīgākajiem laulātajiem pāriem. Rebela un Ramona bieži dalās ar fotogrāfijām no ģimenes piedzīvojumiem, svētku svinībām un nozīmīgiem mirkļiem kopā ar mazo Roisu.
2024. gadā Vilsone atklāja, ka vispārsteidzošākā lieta, kļūstot par vecāku, ir “tas, ka tu nekad neizej no mājas tāpat vien bez plāna”.
“Tu nevari vienkārši pateikt: ‘Man gribas aiziet uz kino,’ un iziet pa durvīm. Nē, nē, nē,” aktrise paskaidroja: “Ir jāplāno, kas notiks ar bērnu. Vai bērns nāks līdzi? Vai bērna ēdienreizes ir sagatavotas? Ir jāvienojas par bērna dienas ritmu, diendusas laiku — par visu.” Vilsone turpināja: “Tā ir nepārtraukta atbildība. Tev burtiski viss jāplāno.”
Tomēr zvaigzne uzsvēra, ka nebija iedomājusies, cik daudz laimes viņai sniegs mātes loma. “Protams, zināju, ka viņu ļoti mīlēšu, jo tik ļoti vēlējos, lai viņa ienāktu manā pasaulē,” Rebela stāstīja žurnālam “People”. “Bet tas, ko jūtu, kad redzu viņas mazo sejiņu… tā ir tik milzīga mīlestība, ka gribas viņu mīļot bez gala. Viņa ir tik mīļa un apburoša.”
2024. gadā Vilsone un Agruma salaulājās divreiz. Pirmā kāzu ceremonija notika Sardīnijā, Itālijā, un meita Roisa bija viņu puķu meitene. Pēc dažiem mēnešiem viņas sarīkoja mazāku, juridisku ceremoniju Vilsones dzimtajā Sidnejā, Austrālijā.
Filmas “Līgavas māsas” (“Bridesmaids”) zvaigzne un viņas partnere sākotnēji plānoja pludmales kāzas 2025. gadā, taču Rebela nolēma paātrināt datumu. Pāris iepazinās 2021. gadā un 2023. gada februārī paziņoja par saderināšanos.
“Rebela ir patiesi sajūsmā, ka precēs savas dzīves mīlestību, absolūti starā,” izdevumam “Daily Mail” pirms 2024. gadā svinētajām kāzām izteicās kāds no aktrisei pietuvinātām personām. “Ceremonija būs skaista un ļoti romantiska. Viņa ir neprātīgi iemīlējusies un nevar sagaidīt, kad būs sieva. Rebela negrib vairāk gaidīt - viņa ir laimīga apprecēties jau šomēnes, jo ir tik ļoti iemīlējusies Ramonā un vēlas būtu precēta.”
Sidnejā dzimusī aktrise 2022. gada jūnijā atklāti pavēstīja par savu seksualitāti un publiski parādīja attiecības ar Ramonu, sociālajos tīklos daloties ar mīļu kopbildi un sirsnīgiem vārdiem. “Es domāju, ka meklēju Disneja princi… bet iespējams, visu šo laiku man patiesībā vajadzēja Disneja princesi,” viņa toreiz rakstīja “Instagram”.