Kāds Latvijas pilsonis uzstādījis visai neparastu Ginesa rekordu
Šā gada 13. jūnijā Latvijas pilsonis Juris Janke Lielbritānijā uzstādījis kādu visnotaļ neparastu Ginesa rekordu - vīrietis uz zīmuļa gala 2 stundu un 15 sekunžu garumā virpinājis basketbola bumbu.
Kā norādīts Ginesa rekordu mājaslapā, Janke vienmēr gribējis sasniegt kādu Ginesa rekordu un paudis cerību, ka viņš ar savu panākumu varēs uz to iedvesmot arī citus. "Aizņēma man tas [rekorda atzīšana] vienu gadu. Iepriekšējais rekods bija stunda un 25 minūtes," vietnē "Facebook" pauž Janke.
"Paldies visiem, kas noticēja. [...] Rekords bija jāveic, ievērojot noteiktus parametrus - tas bija jāīsteno publiskā vietā, klāt bija jābūt vienam lieciniekam un vienam cilvēkam, kas visu filmē. Bet pēc tam video bija jāiesniedz."
"Viss ko es gribu teikt: ja jums kādreiz ir kāds mērķis, bet jūs domājat, ka nevarat to sasniegt... Atceries - tev ir divas rokas, divas kājas, tu elpo. Mēs visi esam vienādi. Un mans moto ir tāds, ka apņēmība vienmēr pārspēs talantu! [...] Paldies un ticiet sev!" pauž latvietis.