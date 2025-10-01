Holivudas zvaigzne Rebela Vilsone un latviete Ramona Agruma atzīmē kāzu pirmo gadadienu
Savu kāzu pirmo gadadienu atzīmējusi Holivudas zvaigzne Rebela Vilsone un latviešu dizainere Ramona Agruma.
Kā zināms, Vilsone un Agruma gredzenus mija pērn, 28. septembrī. Abas sievietes salaulājās Itālijā – vietā, kur viņas devās savā pirmajā kopīgajā atvaļinājumā, kad kļuva par publisku pāri.
Tagad abas sievietes atzīmējušas savu kāzu gadadienu, daloties šajā notikumā arī ar saviem sekotājiem. Pāris atzīmēja šo notikumu, daloties ar spožu mirkli no savām kāzām: salūtu, ar kuru viņi pārsteidza viesus svinību laikā.
Kopīgā “Instagram” ierakstā svētdien, 28. septembrī, pāris publicēja video, kurā redzamas stāvam uz balkona ar dzērieniem rokās, pateicoties mīļajiem par to, ka viņi bija daļa no šīs dienas. “Paldies katram no jums, ka esat šeit. Tas ir ļoti, ļoti īpaši,” teica Agruma. “Un mums jums ir neliels pārsteigums.”
Kamera tad pavērās, atklājot iespaidīgu salūtu virs ūdens, kamēr viesi aplaudēja un priecājās. Pie ieraksta Agruma pievienoja tekstu: “Salūts toreiz un salūts tagad.”
Pārdomājot šo laulības posmu, Agruma rakstīja: “Priecīgu mūsu pirmo kāzu gadadienu, mana mīlestība. Gads laulībā un gandrīz 4 gadi kopā. Par mīlestību un ģimeni. Es tevi mīlu.”
Dažus mēnešus pēc Sardīnijas kāzām pāris oficiāli salaulājās arī Austrālijā, Vilsones dzimtenē. Kāzu dienā abas līgavas bija rozā kleitās un fotografējās pie Sidnejas ostas. Pēc ceremonijas viņas svinēja intīmās vakariņās ar ģimeni.
Vilsona un Agruma savu romānu publiski atklāja 2022. gada jūnijā. Viņas saderinājās 2023. gada Valentīndienā Disnejlendā, Kalifornijā.