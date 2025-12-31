35 gadu vecumā mirusi Džona Kenedija mazmeita Tatjana Šlosberga
35 gadu vecumā mirusi bijušā ASV prezidenta Džona Kenedija mazmeita Tatjana Šlosberga, paziņojuši viņas tuvinieki.
Ziņu sociālajos tīklos izplatījis arī Džona Kenedija bibliotēkas fonds ar vārdiem: “Mūsu skaistā Tatjana šorīt aizgāja mūžībā. Viņa vienmēr būs mūsu sirdīs.” 2024. gada novembrī Tatjanai tika diagnosticēta agresīva vēža forma un ārsti norādīja, ka viņa nedzīvos ilgāk par gadu.
Tatjana bija diplomātes Kerolainas Kenedijas un dizainera Edvina Šlosberga meita. Pagājušajā mēnesī žurnālam "The New Yorker" viņa atklāja, ka 2024. gada maijā, neilgi pēc sava otrā bērna piedzimšanas, viņai diagnosticēta akūta mieloīda leikēmija. “Pirmā doma [pēc diagnozes saņemšanas], kas iešāvās manā prātā bija - mani bērni. Baidījos, ka viņi mani neatcerēsies,” viņa rakstīja.
Šlosberga arī atklāja, ka ārstēšana – ķīmijterapija un kaulu smadzeņu transplantācija – bijusi smaga, taču atzina, ka, neskatoties uz pūlēm, ārsti nav devuši viņai cerīgu prognozi.
Viņa arī dalījās pārdomās par sāpēm, ko viņas aiziešana sagādās ģimenei, kas jau iepriekš piedzīvojusi vairākas traģēdijas. Viņas vectēvs - ASV prezidents Džons Kenedijs, tika nogalināts 1963. gadā, bet viņas tēvocis Džons F. Kenedijs juniors gāja bojā lidmašīnas avārijā 1999. gadā. Tatjanas jaunākais brālis Džeks Šlosbergs šobrīd kandidē uz vietu Kongresā Ņujorkā.
“Visu mūžu esmu centusies būt laba – laba skolniece, māsa, meita, centos sargāt mammu un nekad neizraisīt viņai skumjas vai dusmas,” viņa rakstīja. “Tagad mūsu ģimenei pievienosies vēl viena traģēdija – un es neko tajā nespēju mainīt.” Esejā Šlosberga arī pauda vilšanos par sava tēvoča Roberta F. Kenedija juniora kļūšanu par ASV Veselības un sociālo dienestu departamenta vadītāju.
Tatjana dzīves laikā bija kaislīga dabas aizstāve un viņa ir grāmatas "Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don't Know You Have" autore. Tāpat viņa regulāri rakstīja slejas par klimatu un dabu laikrakstā "The New York Times".