Džordžs Klūnijs atklāj, kāpēc viņa laulība ar Amalu ir tik harmoniska - un ko no tā mācās Treviss Kelsijs
Kad Holivudas ikonai Džordžam Klūnijam pievienojas amerikāņu futbola zvaigzne Treviss Kelsijs, rodas negaidīti atklātas sarunas — šoreiz par romantiku, strīdiem un ilgstošām attiecībām.
Podkāstā “New Heights” Treviss un viņa brālis Džeisons Kelsi uzņēma Holivudas aktieri Džordžu Klūniju kā īpašo viesi. Sarunas laikā Klūnijs atsaucās uz savu mierīgo laulību ar Amalu Klūniju, un tas lika Trevisam uzdot jautājumu par viņu ilgtermiņa attiecībām.
“Tu apgalvo, ka pēdējo 10 gadu laikā ne reizi neesi sastrīdējies ar savu sievu. Vai tu melo?” Treviss pajautāja ar smaidu.
“Es nemeloju,” Klūnijs pajokoja, pirms pavērsa jautājumu NFL spēlētājam. “Trevis, vai mēs tev varam uzdot to pašu jautājumu?”
Treviss iesmējās un atklāja, ka arī viņa attiecības ar popzvaigzni Teilori Sviftu noritējušas ļoti gludi. “Nu, pagājuši tikai divi ar pusi gadi, bet jā — mēs ne reizi neesam sastrīdējušies,” viņš sacīja.
Klūnijs turpināja skaidrot, kāpēc viņam un Amalai nav vajadzības strīdēties. “Neviens no mums tāpat neuzvarēs strīdu, tāpēc — kāpēc to vispār sākt?” viņš teica.
Viņš piebilda, ka vecums devis viņam perspektīvu: “Cilvēk, man ir 64 gadi. Par ko man šajā vecumā strīdēties? Esmu sastapis apbrīnojamu sievieti — viņa ir skaista, gudra un iestājas par visu, kas man pasaulē ir svarīgs. Es joprojām nespēju noticēt, cik ļoti man ir paveicies. Par ko tad man lai būtu jāstrīdas?”
Klūnijs vēl iedrošināja Kelsiju brāļus ņemt piemēru no viņa — jokojot, ka arī viņi varot veidot attiecības tikpat mierīgas kā viņējās.
Treviss atbildēja smejoties: “Es visu laiku pierakstu, lielais! Tev pat nav ne jausmas.”
Klūnijs bilda Amalai 2014. gada aprīlī, un pāris piecus mēnešus vēlāk salaulājās Venēcijā, Itālijā. Trīs gadus vēlāk — 2017. gadā — piedzima viņu dvīņi Ella un Aleksandrs.