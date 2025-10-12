Kāpēc Treviss Kelsijs gribēja iepazīties ar Hjū Grānta sievu, un kas no tā sanāca?
foto: Larry Marano/Shutterstock/ Vida Press
Teilore Svifta un Treviss Kelsijs.
Kāpēc Treviss Kelsijs gribēja iepazīties ar Hjū Grānta sievu, un kas no tā sanāca?

Gerda Ansone

Amerikāņu popzvaigzne Teilore Svifta atklājusi, ka viņas līgavainim Trevisam Kelsijam nesen sanācis pamatīgs misēklis.

Teilores Sviftas nesenā viesošanās televīzijas šovā “Late Night with Seth Meyers” ātri iemantoja popularitāti tīmeklī, taču pavisam negaidīta iemesla dēļ. Intervijā popzvaigzne pastāstīja smieklīgu atgadījumu, kas noticis viena viņas “Eras Tour” šova aizkulisēm. Teilores mīļotais vīrietis pamanījis kādu sievieti, ko noturējis par filmas “Bārbija” režisori Grētu Gērvigu, un nolēmis aiziet iepazīties.

Teilore Svifta stāsta Setam Meijersam par līgavaiņa Trevisa Kelsija smieklīgo misēkli.
Teilore Svifta stāsta Setam Meijersam par līgavaiņa Trevisa Kelsija smieklīgo misēkli.

Cenšoties atstāt labu iespaidu, Treviss piegājis svešiniecei un pateicis, ka viņam ļoti patīk filma un pajokojis, ka viņš ir “tikai Kens”. Kad simpātiskā svešiniece nav izrādījusi nekādu sajūsmu par sportista pateikto, pāris vēlāk atklājis, ka Kelsijs pamatīgi izgāzies un koķetējis ar pavisam citu dāmu. Noslēpumainā sieviete nemaz nebija Gērviga, bet gan Anna Elizabete Eberšteina, aktiera Hjū Granta sieva!

Anna Elizabete Eberšteina un Grēta Gērviga.
Anna Elizabete Eberšteina un Grēta Gērviga.

46 gadus vecā Eberšteina ir zviedru televīzijas producente un uzņēmēja, kura studējusi ekonomiku Zviedrijā un Tenesijas štatā ASV, pirms sāka strādāt ESPN. Vēlāk viņa kļuva par luksusa zeķu zīmola “Ace & Me” līdzdibinātāju. Kopš 2018. gada Eberšteina ir precējusies ar Grāntu, un viņiem ir trīs kopīgi bērni.

Hjū Grānts ar sievu Annu Elizabeti Eberšteinu.
Hjū Grānts ar sievu Annu Elizabeti Eberšteinu.

Teilores smieklīgais stāsts šobrīd kļuvis par vienu no iemīļotākajiem diskusiju tematiem tīmeklī. Fani nebeidz vien jokot par Kelsija neveiklo “Kena brīdi”, savukārt Annai tas nesis negaidītu globālu uzmanību.

