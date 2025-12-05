Britnija Spīrsa pavadīs Ziemassvētkus viena, neraugoties uz atjaunotajām attiecībām ar dēliem
Amerikāņu popzvaigzne Britnija Spīrsa dzīvo savā nelielajā pasaulē un ar tuviniekiem sazinās reti. Izteikts pieņēmums, ka dziedātāja svētku sezonu pavadīs vienatnē, lai gan viņai ir atjaunojusies saikne ar abiem dēliem - Šonu Prestonu un Džeidenu Džeimsu.
Kā ziņo “Star Magazine”, kāds avots atklājis, ka hita “Toxic” izpildītāja atkal ir atjaunojusi saziņu ar saviem dēliem Šonu un Džeidenu, kuri viņai ir kopīgi ar bijušo vīru Kevinu Federlainu. “Iespēja atkal uzturēt kontaktus ir ļoti dārga… Viņa ļoti novērtē, ka dēli ar viņu sarunājas,” sacīja avots.
Pēc informācijas sniedzēja teiktā, 44 gadus vecā Britnija arī “nevēlas, lai dusmas pret Kevinu visu sabojātu”. “Viņa cenšas nolikt malā negatīvās emocijas, ko izjūt pret viņu,” piebilda vārdā nenosauktais avots. Šis zinātājs arīdzan norādījis, ka “Grammy” balvu laureāte ļoti vēlētos Ziemassvētku rītā būt kopā ar saviem dēliem, tomēr izredzes tam piepildīties neesot lielas.
“Viņa to pieņem ar stoisku mieru un ir teikusi – ja vien ir dota iespēja dēlus satikt, Ziemassvētkus var nosvinēt arī jebkurā citā dienā,” atklāja avots.
Taču otrs informators vērsis uzmanību uz to, ka Britnija pēdējā laikā gandrīz nevienam nezvana un gandrīz ne ar vienu nerunā. Tuvojoties Ziemassvētkiem, tie daži cilvēki, kas ir viņai tuvumā, cer, ka dziedātājai nenāksies svētkus sagaidīt pilnīgā vientulībā. Zināms, ka popzvaigzne ar draugiem un ģimeni uztur tikai minimālu kontaktu un lielāko daļu laika pavada pati savā pasaulē. Šobrīd šķiet, ka Britnija “sagaidīs svētkus vēl izolētāka nekā jebkad agrāk”.