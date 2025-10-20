Šoks! Kevins Federlains apgalvo, ka Britnija Spīrsa lietoja alkoholu, būdama stāvoklī, un pat neatteicās no kokaīna, kad baroja bērnu ar krūti
Amerikāņu popzvaigzne Britnija Spīrsa pirms diviem gadiem izdotajā biogrāfiskajā grāmatā rakstīja, ka viņai “nekad nav bijusi pat interese par smagajām narkotikām”. Taču tagad klajā nākušajos memuāros šķirtais vīrs Kevins Federlains apgalvo pretējo un stāsta šausmu lietas par dziedātājas grūtniecības laiku.
Britnijas Spīrsas (43) bijušais vīrs Kevins Federlains (47) jaunajā biogrāfiskajā grāmatā apgalvo, ka dziedātāja turpinājusi lietot alkoholu, kad bija stāvoklī ar abiem saviem dēliem, un reiz pat ķērusies pie kokaīna pirms bērna barošanas ar krūti.
Grāmatā “Tu domāji, ka zini” (“You Thought You Knew”) Federlains atskatās uz savu trīs gadus ilgušo laulību ar popzvaigzni. Grāmatā aprakstīts abu kopā pavadītais laiks un dzīve pēc šķiršanās, kad viņi cīnījās par aizbildnību par dēliem Šonu Prestonu (20) un Džeidenu Džeimsu (19).
Grāmatā Federlains raksta, ka "klusais trauksmes signāls" viņa galvā pirmo reizi ticis ieslēgts, kad Spīrsa turpinājusi dzert alkoholu gaidību laikā, paralēli lietojot medikamentus. "Šī kombinācija bija... bīstama. Patiesībā, tas bija iznīcinoši," viņš raksta. "Nevajadzētu dzert alkoholu, kad tu lieto tādus medikamentus. Pāris glāzes vīna viņai iedarbojās kā vesela pudele šo medikamentu dēļ."
Federlains raksta, ka mēģinājis atrast attaisnojumus savas tā laika sievas rīcībai. Viņš pieņēmis, ka dzīve uzmanības centrā sagādājusi nepanesamu spiedienu un, ka alkohols un medikamenti bija viņas veids, kā tikt galā ar šīm grūtībām.
Britnija Spīrsa un viņas dēli
Tomēr notiekošais sasniedzis kulmināciju Federlaina albuma iznākšanas ballītē 2006. gada oktobrī, kad, pēc viņa teiktā, Britnija – kura bija solījusi palikt mājās, lai pieskatītu dēlus, tostarp sešas nedēļas veco Džeidenu – negaidīti ieradās un sāka lietot kokaīnu kopā ar savu draudzeni aktrisi.
Federlains raksta, ka juties "šokēts" par notikušo, un, lai gan iepriekš nebija nosodījis sievas lēmumu lietot narkotikas, viņu tobrīd satraucis tas, ka gan Prestons, gan Džeidens tajā laikā tika baroti ar krūti.
"Es to biju redzējis agrāk, viņas dzeršanu un barošanu ar krūti. Tas ļoti satrauca, jo bija bīstami bērniem," viņš raksta, piebilstot: "Viņa būtu varējusi iepriekš atslaukt pienu Džeidenam, lai viņas mamma to pēc tam sagatavotu."
Kevins Federlains un Britnija Spīrsa 2004. gadā
Federlains stāsta, ka beigu beigās lūdzis popzvaigzni neiet mājās un nebarot zēnus ar krūti. Viņa par to sadusmojusies un iešļākusi Kevinam sejā dzērienu. Viņš šo incidentu sauc par "pēdējo pilienu... Viņas reakcija. Tā arī mūs izšķīra."
2023. gadā izdotajos memuāros “Sieviete manī” (“The Woman in Me”) Spīrsa raksta, ka viņa "nekad" nav bijusi alkohola atkarīga, un no medikamentiem lietojusi tikai “Adderall”. "Man nekad nav bijusi pat interese par smagajām narkotikām," viņa norādīja.
Britnija Spīrsa ar bijušo vīru apmeklē dēlu futbola maču
