No Pola Makartnija līdz Britnijai Spīrsai: kāpēc pasaule joprojām tic “slavenību dubultniekiem”
Sazvērestības teorijas par “slavenību kloniem” interneta pasaulē cirkulē jau vairāk nekā divas desmitgades. Tās saknes gan meklējamas vēl senāk – jau 60. gados līdzīgas baumas izplatījās par grupas "Bītli" dalībnieku Polu Makartniju, kuru, kā apgalvoja teorijas piekritēji, it kā esot aizstājis dubultnieks.
Šo ideju pamatā ir doma, ka populāras personības – dziedātāji, aktieri vai politiķi – tiek aizstātas ar dublikātiem, aktieriem vai pat “kloniem”, ja viņi nomirst, tiek nolaupīti vai atsakās pakļauties noteiktām “elitei” piederošām struktūrām. Sociālo tīklu laikmetā šādi stāsti iegūst jaunu elpu, pateicoties video salīdzinājumiem, “pierādījumu” kolāžām un fanātiskām diskusijām dažādās interneta platformās.
Viena no biežāk pieminētajām šajās teorijās ir popzvaigzne Britnija Spīrsa. Viņas uzvedība sociālajos tīklos bieži tiek dēvēta par “dīvainu”, un daļa fanu uzskata, ka “īstā Britnija” vairs neparādās publiski. Tiek salīdzināti viņas sejas vaibsti, balss un kustības ar agrākiem video, meklējot it kā “pierādījumus”, ka populārā popprincese esot aizstāta ar dubultnieci – īpaši pēc garīgās veselības problēmām un ilggadējā konflikta ar tēvu, kurš bija viņas aizbildnis.
Taču Britnija nav vienīgā, kas kļuvusi par šādu baumu upuri. Ar līdzīgām “klonu teorijām” gadiem ilgi tiek saistītas arī citas zvaigznes – no Avrilas Laviņjas un Eminema līdz Teilorei Sviftai un Kanjem Vestam.