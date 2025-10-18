Kevins Federlains nāk klajā ar pārsteidzošu apgalvojumu par Britnijas Spīrsas seksualitāti
Amerikāņu popzvaigznes Britnijas Spīrsas bijušais vīrs Kevins Federlains savā jaunajā grāmatā "Tu domāji, ka zini" (“You Thought You Knew”) nācis klajā ar šokējošu atklāsmi par dziedātājas seksualitāti.
Kevina Federlaina un Britnijas Spīrsas pirmā strīda iemesls bijusi kāda sieviete.
Izdevums “USA Today” informē, ka bijušā dejotāja Kevina Federlaina jaunajā grāmatā rasktīts par viņa un Britnijas pirmo strīdu, kas esot noticis viesnīcā Amsterdamā dziedātājas turnejas laikā.
Kevins Federlains un Britnija Spīrsa 2004. gadā
Biogrāfiskajā grāmatā, kurai dots nosaukums “Tu domāji, ka zini", sešu bērnu tēvs stāsta: "Mēs ar Britniju devāmies uz savu numuriņu, bet īsi pēc tam viņa teica, ka drīz būs atpakaļ un aizgāja.”
"Sākumā es tam nepievērsu lielu uzmanību. Viss viesnīcas stāvs bija mūsu rīcībā, tas bija rezervēts visai komandai un visi mūsu numuri bija līdzās. Kad pagāja laiks, es sāku prātot, kas gan viņu tik ilgi aizkavējis," atcerējās Federlains. "Beigu beigās, es nolēmu pārbaudīt, vai viss ir kārtībā. Es izgāju koridorā, mūsu durvis aizvien bija nedaudz pavērtas, kā vairums šajā stāvā, un devos uz liftu pusi. Ejot garām vienām durvīm, es paskatījos iekšā – un sastingu. Tur viņa bija. Terēze sēdēja uz gultas malas." Federlains izteica šokējošu apgalvojumu, ka Spīrsa bija iesaistīta intīmā aktivitātē ar citu sievieti.
"Un viņas, pie velna, to darīja. Aizrautīgi skūpstījās. Tas bija viens no tiem brīžiem, kad tavas smadzenes pat nespēj apstrādāt, ko redz acis. Tu vienkārši tur stāvi apstulbis un nesaproti, kas notiek.”
"Es nepateicu ne vārda. Vienkārši tur stāvēju, skatījos. Kādu mirkli neviens pat nepakustējās. Tad abas paskatījās augšup un ieraudzīja mani. Es pagriezos un aizgāju. Man sirds sitās kā traka, bet ne satraukuma dēļ."
"Tas bija kaut kas stindzinošs, pēkšņa apskaidrība. Es nebiju parakstījies uz ko tādu. Es gribēju tikt prom. Tiklīdz es atgriezos mūsu numurā, es paķēru savu koferi un sāku to kravāt. Tajā brīdī man nebija svarīgs nekas cits – es tikai gribēju tikt prom," viņš raksta.
Federlaina vētrainā dzīve
Incidents noticis abu romantisko attiecību sākumposmā, kad viņš bija devies Britnijai līdzi, jo popzvaigzne paziņojusi, ka nedosies turnejā bez Kevina. “Tu vari darīt, ko vēlies, bet es uz to neparakstos. Jā tā būs turpmāk, es aizeju,” viņš paziņojis, kad Britnija atgriezās numurā un redzēja jau sakravātu čemodānu. Dziedātāja sākusi atvainoties un solījusi, ka nekas tāds vairs neatkārtosies. Viņa atzinusi, ka nebija sapratusi, cik nopietni viņš uztver šīs attiecības. Britnija nožēlojusi izdarīto un lūgusies, lai viņš neaiziet. “Es nebiju ieinteresēts attiecībās, kur ir vairāk par diviem cilvēkiem,” grāmatā, kurai paredzēts veikalu plauktos nonākt 21. oktobrī, raksta Kevins. “Es viņu nenosodīju. Es tikai noteicu robežas. Šis bija mūsu pirmais skandāls, vai sauciet to, kā gribat. Es domāju, ka tobrīd viņa saprata, ka es neesmu ar viņu slavas vai privilēģiju dēļ, ka esmu tur viņas pašas dēļ.”
Pāris apprecējās tikai pēc trīs mēnešu ilga randiņu perioda.