Seriāla "Pilna māja" zvaigzne Deivs Kuljērs septiņus mēnešus pēc izārstēšanās no asins vēža tagad cieš no mēles vēža
Amerikāņu aktieris Deivs Kuljērs, skatītājiem vislabāk pazīstams kā jautrais onkulis Džoijs no kulta seriāla "Pilna māja", atklājis, ka viņam diagnosticēts mēles vēzis. Tikai pirms dažiem mēnešiem viņš svinēja uzvaru pār trešās stadijas ne-Hodžkina limfomu, taču šoreiz ārsti uzsvēruši - jaunā diagnoze nav saistīta ar iepriekšējo slimību.
66 gadus vecais Kuljērs skaidro, ka viņam konstatēta ādas plakanšūnu karcinoma mēles pamatnē, kas bieži saistīta ar HPV - Cilvēka papilomas vīrusu. Ārsti norādījuši, ka šāda veida vēzim ir ļoti laba prognoze – aptuveni 90 procentu izārstēšanās iespēja. Aktieris jau uzsācis intensīvu staru terapiju, kas ilgs līdz gada beigām. Intervijā "NBC Today" Kuljērs uzsvēra, ka viņa dzīvību glābusi agrīna atklāšana: “Tas mani izglāba pirmo reizi, un tas mani izglāba arī tagad.” Viņš mudina fanus neaizmirst par regulārām veselības pārbaudēm – kolonoskopijām, krūts un prostatas izmeklējumiem –, jo tās var būt izšķirošas.
Kuljērs palicis skatītāju atmiņās kā viens no galvenajiem tēliem seriālā "Full House" ("Pilna māja", kas tika demonstrēts no 1987. līdz 1995. gadam un vēlāk atdzima turpinājumā "Fuller House". Tagad viņš dalās ar savu personīgo cīņu, cerot iedvesmot citus būt modriem un rūpēties par savu veselību.
Aktieris piedalījās visās 192 "Pilna māja" sērijās (1987–1995) un atgriezās turpinājumā "Fuller House" (2016–2020). Viņa tēls – labsirdīgais un komiskais Džoijs – kļuva par vienu no skatītāju iemīļotākajiem.
Kuljērs atklāj, ka spēku smēlis no sievietēm savā ģimenē – viņš zaudējis māti, māsu un brāļameitu vēža dēļ, bet māsa Karena šobrīd pati cīnās ar slimību. “Ja man ir pat 10 procenti no viņu spēka, es tikšu galā,” viņš sacīja. Aktiera sieva Melisa Bringa, fotogrāfe un veselības aizstāve, palīdzējusi ar uzturu un ikdienas aprūpi. Kuljērs atzīst, ka redzēt sievas nogurumu ir bijis emocionāli vissmagāk. Slimības pieredze iedvesmojusi Kuljēru radīt digitālu tirgu "AwearMarket", kas piedāvā toksīnus nesaturošus, holistiskus produktus. Viņš skaidro, ka vēlas palīdzēt cilvēkiem vieglāk atrast veselībai draudzīgas alternatīvas.