"Pilna māja" zvaigzne Džons Stamoss atklāj, kā Deivam Kuljēram sokas vēža cīņā
Aktieris Džons Stamoss joprojām ir tuvs ar saviem bijušajiem "Pilnas mājas" kolēģiem – un ir liels atbalsts Deivam Kuljēram cīņā ar vēzi.
"Deivs un es bieži runājam," stāstīja Stamoss. "Tu zini, mēs zaudējām Bobu [Sadžetu], un es nevarētu izturēt, ja zaudētu arī Deividu, tāpēc esmu bijis kopā ar viņu daudz šīs vēža cīņas laikā."
Stamoss uzsvēra, ka Deivs ir "100 procentiem atgriezies pie sevis" pēc tam, kad pērn viņam tika diagnosticēts III stadijas ne-Hodžkina limfoma. "Ir lieliski redzēt, ka ārstēšana strādā," sacīja Stamoss. "Un ir lieliski redzēt viņu runājam par to, lai palīdzētu citiem cilvēkiem, kuri iziet cauri līdzīgai pieredzei."
Viņš piebilda: "Bobs vienmēr teica, ka viņš tevi mīlēja. Vienmēr teica, ka ir lepns par tevi, vienmēr teica labas lietas, un tas bija mācība, ko esmu arī iemācījies — rīt nekas nav solīts. Tu nekad nezini. Jābūt vienkārši šeit un būt kopā ar šiem cilvēkiem, kad vari."
Stamoss ir pieņēmis šo mācību, pārliecinoties, ka paliek saistīts ar citiem "Pilnas mājas" aktieriem. "Vienmēr parādāmies viens otram, kad varam."
"Pirms piecām nedēļām man diagnosticēja trešās stadijas Ne-Hodžkina limfomu. Šajā laikā man veica trīs operācijas, es saņēmu ķīmijterapiju, un esmu zaudējis mazliet matu," toreiz sacīja aktieris intervijā "Today". "Es tagad izskatos mazliet kā maziņš putnēns, bet tas ir bijis amerikāņu kalniņu ceļojums," viņš piebilda.
Aktieris pastāstīja, ka sākumā viņam bija saaukstēšanās un neliels pietūkums cirkšņos, kas piecu dienu laikā strauji palielinājās līdz golfa bumbiņas izmēram. Ārsti nolēma veikt skenēšanu un biopsiju, un viņam tika diagnosticēta B šūnu limfoma, ko viņš raksturoja kā "ļoti agresīvu veidu".