FOTO. Vai atceraties mazos bērnus no seriāla "Pilna māja"? Vienas aktrises meita tikko apprecējusies!
Kā laiks skrien! Vai atceraties mazos bērnus no seriāla “Pilna māja”? Viena no zvaigznēm jau iecelta sievasmātes godā, nesen apprecējusies viņas meita.
Seriāla “Pilna māja” (“Full House”) aktrises Kendisas Kameronas Burē un bijušā hokejista Valērija Burē vecākā meita Nataša Burē šonedēļ nosvinējusi kāzas ar Disneja filmu zvaigzni Bredliju Stīvenu Periju. Jaunā sievasmāte faniem par prieku sociālajos tīklos dalījusies ar fotogrāfijām no savas meitas Lielās dienas.
Kendisa Kamerona Burē daudziem no mums ir spilgtā atmiņā kā vecākā no Teneru trīs meitām deviņdesmitajos gados populārajā seriālā “Pilna māja”. Šis TV šovs par zvaigznēm padarīja dvīnes Mēriju Keitu un Ešliju Olsenas, kuras sāka spēlēt Teneru jaunāko atvasi Mišelu, kad bija vien deviņus mēnešus vecas. Kendisa Kamerona Burē atveidoja viņu vecāko māsu Dīdžeju Teneri.
49 gadus vecā Kendisa šonedēļ pārsteidza sekotājus, savā “Instagram” lapā publicējot skaistas fotogrāfijas no meitas kāzām. „Iepazīstinām jūs ar Perija kungu un kundzi!! Vissirsnīgākie apsveikumi mīļajam Bredlijam un mūsu skaistajai meitai Natašai, svinot viņu laulību!” – pie attēliem rakstīja aktrise.
Viņa turpināja: „Mēs nevarētu vēlēties labāku cilvēku par Bredliju, kurš mīlētu un rūpētos par mūsu meiteni. Nataša, tu esi spoža kā iekšēji, tā ārēji, un jau tagad esi vislabākā sieva savam mīļotajam.”
„Manā sirdī valda laime par jums abiem. Mēs jūs abus ļoti mīlam. Lai Dievs svētī visas jūsu kopdzīves dienas,” viņa piebilda.
Saskaņā ar žurnāla “People” rīcībā esošo informāciju, Nataša un Bredlijs apprecējās 14. septembrī, “intīmās, romantiskās dārza kāzās” Malibu, Kalifornijā.
Runājot par savu lielo dienu, jaunlaulātie atklāja žurnāla reportierim, ka „praktiski nav iespējams izteikt vārdos, kā jūtamies mūsu kāzu dienā. Tas ir neaprakstāmi un emocionāli šo vārdu vislabākajā nozīmē. Nav nekā labāka, kā apprecēt savu labāko draugu.”
„Šī diena ir daudz vairāk nekā tikai mūsu mīlestības svinēšana, tas ir atgādinājums par to, cik mēs esam svētīti, ka mums apkārt ir visbrīnišķīgākā ģimene un draugi – cilvēki, kas mūs atbalstījuši, veidojuši un stāvējuši līdzās,” piebilda jaunais pāris.
Kendisas un Valērija meita Nataša ir 27 gadus veca. Pārim ir arī divi dēli – Ļevs (25) un Maksims (23).