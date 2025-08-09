Seriāls "Pilna māja" bija skatītāju iemīļots seriāls arī Latvijā.
Šodien 06:46
10 pārsteidzoši fakti, ko, iespējams, nezināji par seriālu “Pilna māja”
Gandrīz pirms 40 gadiem uz televīzijas ekrāniem iznāca seriāls "Pilna māja", kas par slavenībām padarīja Olsenu dvīnes un kļuva par vienu no visu laiku atpazīstamākajām ģimenes komēdijām. Lai gan sākumā tas nesaņēma īpaši labas atsauksmes no kritiķiem, skatītāju mīlestība to padarīja par milzīgu panākumu – seriālu rādīja vairāk nekā 100 valstīs, tostarp arī Latvijā, un tas ieguva kulta statusu.
"Pilna māja" stāsta par Deniju Teneru, kurš pēc sievas nāves audzina savas trīs meitas – Dīdžeju, Stefāniju un Mišelu – kopā ar sava svaiņa Džesija Katsopola un labākā drauga Džoija Glastona palīdzību. Seriāls atspoguļo ģimenes dzīvi, ikdienas problēmas un mīlestību, radot sirsnīgu un vienlaikus komisku atmosfēru.
Lai gan daudz kas par šo seriālu jau ir zināms, ir arī daudzi fakti, kas līdz šim palikuši aizkadrā. Piemēram, vai zināji, ka sākotnēji Mišelas loma tika piešķirta tikai Mērijai Keitai Olsenai?
Lūk, 10 mazzināmi fakti, kas atklāj “Pilnās mājas” aizkulises no negaidīta skatupunkta.